約定施柏宇蒲蘭桂坊 許光漢盼情人節再來港

大會司儀問他們最難忘的元宵節，施柏宇表示今年可跟許光漢、柯佳嬿一起過特別開心；柯佳嬿稱以往多數跟劇組一起過，感覺較熱鬧，收工後便回家吃湯圓；許光漢賣口乖說今年能來港跟大家見面和聊天很難忘，盼情人節會再見大家。

談到向對象告白，問他們有否秘訣？施柏宇笑稱因有時被指打扮似霸道總裁，故建議告白時拿出銀包及信用卡給對方。柯佳嬿稱用誠意就容易打動對方；許光漢趁機宣傳電影，「看完《想見你》後，如果對方願意跟你勾手指，就可以告白，希望大家可以見到想見的人」。

柯佳嬿元宵開工 老公無投訴

3人之後接受訪問，柯佳嬿表示雖與丈夫謝坤達分開過元宵節，但不擔心對方投訴，因明白為了工作，很多節日也未必能一起過，「今年情人節如不用工作，應該會跟丈夫簡單食餐飯，除了農曆新年，都沒有特別過節習慣。可惜今次行程較忙，沒時間逛街買禮物」。施柏宇亦覺得今次行程緊密，自爆曾來港，去過蘭桂坊消遣。許光漢想下次來港時跟施柏宇去蘭桂坊喝一杯。問是否想去結識異性？許光漢尷尬笑而不語，柯佳嬿代他解圍說認識男朋友也可以，又表示恨去茶餐廳歎下午茶。施柏宇說：「下次來港可去茶餐廳食下午茶，夜晚再去蘭桂坊，不要浪費任何時間，好似我們拍劇一樣。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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