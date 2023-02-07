千人慶功宴 阿Dee當眾除褲「找數」 黃子華有信心《毒舌大狀》票房破億

黃子華對票房衝破8000萬感開心。問可有信心超越《明日戰記》？他說當日一班演員吃消夜開賭盤，自己估票房5000萬，所以現在見票房數字繼續向上，感覺傻傻哋。可有信心破1億元票房？他說：「我係估5000萬的人，現已遠遠超出我的預計，所以我已經輸了，要請食飯。暫時廖子妤贏，她估8000萬左右。」

「想生對翼 每日鬆毛鬆翼」

談到最近兩部主演電影《飯戲攻心》及《毒舌大狀》合共取得逾1.5億票房？黃子華笑言有點很古怪的感覺，「日前同阿媽吃飯，我說我的電影排香港票房二三位。阿媽問是否今年二三位，我說是香港有史以來，阿媽即刻呆一呆說無可能，邊有可能高過樂蒂和林黛，連我都覺得不太可能的事發生了，很不現實」。以目前走勢好大機會過億？他笑說：「我只能報以傻笑，不敢說不行，希望有多些人入場觀看，我都買飛入場睇了3次。（若過億如何慶祝？）我想生對翼，每日都鬆毛鬆翼。」問到可有計劃原班人馬再合作？他表示要問高層，自己很樂意，因合作過程很開心，又得到超額成績。

阿Dee表示無參與賭博，所以誰輸贏都有飯食，是最大得益者。提到曾承諾電影達3000萬票房會除褲勁歌熱舞，現場亦貼上「何啟華除褲」橫額，在粉絲不斷大叫他「除褲」下，阿Dee最終上台「找數」，他邊跳舞邊「閃除」，蹲下拉低褲頭至膝下位置即拉起，只隱約見到少少大髀，也算找了數，被讚真漢子。阿Dee笑稱若票房破億會除別人的褲，但不敢除子華的褲，「因除褲這個字眼在子華神身上係一個傳奇，所以他要永遠不除，才能保留這個傳奇」。

王丹妮楊偲泳望子華神送抱

王丹妮及楊偲泳開心票房報捷，似一個美夢，希望可以繼續上，以及海外票房一樣好，能去更多地方上映。問如何答謝觀眾？楊偲泳笑說：「即係找數啦！我會除外套，不過裏面有10件保暖內衣。」王丹妮說：「之前講過票房有100萬就由腳眼開始向上露1cm，但計過已經去到pat pat，好大鑊！好快到背脊，好彩計過我有兩條腿，𠵱家重有空間。」希望黃子華給予什麼獎勵？她們說：「給我們一個大大力、半分鐘擁抱，如果可以，我們就賺了，得到神的庇佑。」楊偲泳投訴戲中只穿律師袍，「希望跟廖子妤一樣，可以整頭、化妝及穿多啲靚衫」。會否跟男友張振朗合作拍戲？她說：「我想繼續跟阿Dee合作，他暫時是我最佳拍檔。」

美加上映創3個No.1

除了香港票房不停創紀錄，《毒》片的海外票房亦節節上升，在美加的成績一樣強勁，成為近5年同期賀歲港片票房No.1、入場人數No.1及上映影院數量No.1。在馬來西亞同樣報捷，成為賀歲檔票房冠軍。

記者：陳釗

攝影：劉永銳