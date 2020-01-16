【開箱】《如果能說100萬次就好了》 佐藤健井上真央上演「人鬼情末了」

情侶陰陽相隔 刑警變身溝通橋樑

《如果能說100萬次就好了》由《我家的故事》金子文紀和山室大輔執導，《昨日的美食》安達奈緒子編劇，上月13日首播，至今播出4集，香港觀眾可在影視串流平台MyTV SUPER觀看。《如》劇講述相馬悠依（井上真央飾）中學時家中出現困難，住在寄養家庭，認識了因家暴離家出走的鳥野直木（佐藤健飾），兩人長大離開寄養家庭後，沒再聯絡。悠依成為髮型師，直木任職廚師。悠依到訪直木工作的餐廳，因而重逢，開始拍拖。直木其後捲入命案並失蹤，原來已經死去，但鬼魂流連人間，只有刑警魚住讓（松山研一飾）能看見直木魂魄，後者向他求幫忙。魚住讓本抗拒，仍嘗試向悠依傳達直木想法。自此魚住讓成為直木唯一溝通對象，逐步揭開命案真相。

此劇主線在悠依與直木這對情侶身上，但兩人好像不太了解對方。直木在悠依生日當天失蹤，後者因聯絡不上男友，只能獨自在家生悶氣，從沒想過直木已遇險。其後魚住讓查出直木死前曾到訪兇案現場，亦即受害者高原涼香（近藤千尋飾）寓所。悠依才得悉自己根本不了解男友行蹤，也不知道直木與高原涼香的關係。另一方面，直木個性內斂，藏着許多秘密，不曾向女友提及過半句家庭狀况；他死後甚為內疚，未能親口向悠依表達心意，帶出了「愛要及時說出口」的信息。

《如果能說100萬次就好了》以命案貫穿劇情，由高原涼香被殺案開始，到直木被殺，再揭發他曾到訪高原寓所。跟直木與悠依識於微時，並住在同一寄養家庭的尾崎莉櫻（香里奈飾），也曾現身受害者寓所。至於殺害直木的嫌疑人，則包括他的餐廳拍檔池澤英介（荒川良良飾），以及悠依的熟客宋夏英（沈恩敬飾）等。兩宗命案，誰是真兇，以及兩案是否有關聯等疑團，均挑起觀衆追看意欲。

兩宗命案留懸念 做鬼初體驗搞笑

井上真央、佐藤健與松山研一在此劇首度合作，也是井上真央繼《花樣男子2》後，相隔16年再次主演TBS電視台劇集，她的演技毋庸置疑，只是角色欠實感，無條件相信男友所做的一切，還很快接受他化成鬼魂，終日徘徊自己身邊，甚至覺得做鬼好過失蹤。近年憑《天堂的天使》、《First Love初戀》升格為日劇「男神」的佐藤健，扮演癡情鬼，女觀眾定必受落。講述他化為鬼魂後，最初法力低要逐一學習「穿牆」、「移動物件」及「鬼上身」，也帶來笑點。