撼贏《敲敲門》 珍芳達新片開畫稱冠

《鬼眼》印度裔鬼才導演禮切沙也馬倫(M. Night Shyamalan)身兼編導兩職的新片《敲敲門》(Knock at the Cabin),由《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)及《哈利波特》「榮恩」路柏格連(Rupert Grint)等主演,講述小女孩跟隨兩名同志爸爸到郊外小屋度假,4名持槍陌生人突破門而入,把他們挾持當人質,並威脅稱如果想避免世界末日發生,必須作出跟性命攸關的抉擇。該片上周五開畫,收540萬美元,約5萬美元之差屈居《80 for Brady》之後,佔單日票房亞軍。《阿凡達:水之道》則以235萬美元,位列第3。不過有美媒指出,首周末票房《敲敲門》可能會反超前《80 for Brady》。