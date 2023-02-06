撼贏《敲敲門》 珍芳達新片開畫稱冠

《鬼眼》印度裔鬼才導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）身兼編導兩職的新片《敲敲門》（Knock at the Cabin），由《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）及《哈利波特》「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）等主演，講述小女孩跟隨兩名同志爸爸到郊外小屋度假，4名持槍陌生人突破門而入，把他們挾持當人質，並威脅稱如果想避免世界末日發生，必須作出跟性命攸關的抉擇。該片上周五開畫，收540萬美元，約5萬美元之差屈居《80 for Brady》之後，佔單日票房亞軍。《阿凡達：水之道》則以235萬美元，位列第3。不過有美媒指出，首周末票房《敲敲門》可能會反超前《80 for Brady》。