性醜聞毁事業 否認犯罪 想過輕生 艾米漢瑪自爆13歲遭牧師猥褻

艾米漢瑪2021年被舊愛揭發性侵、施暴，以及食人等變態癖好，其後又遭時年24歲的女子Effie指控他強姦及虐打。艾米不但遭經理人公司解僱，片約亦全部告吹，包括本來伙拍珍妮花露柏絲主演的《黐GUN婚禮》（Shotgun Wedding），演藝事業毁於一旦。

自認混蛋自私利用他人

保持緘默兩年的艾米漢瑪，在網媒Air Mail的訪問中否認犯下罪行，但承認曾情緒操控在網上結識的「女友」，「這些年輕女子當時20多歲吧，我大概30多歲，當時是個成功男演員，她們或許會很開心跟我一起，對那些自己不會答應的行為也會應承去做，那是一種不對等的權力關係」，他承認犯錯，「我是混蛋，我自私，利用他人讓自己感覺良好」。

艾米漢瑪表示會對性虐有興趣，是13歲時遭一名年輕牧師猥褻的結果，「這對我的影響是，以完全無法控制的方式介入了我的生活，我無能為力，從可怕的方式接觸到性。之後我的興趣轉變為：我想在性方面能控制所有情况」。

爆出性醜聞後事業盡毁，艾米漢瑪稱當時在開曼群島曾想過輕生，「我行出大海，然後游到有多遠就多遠，希望溺斃，或被一艘船撞倒，又或者被鯊魚吃掉。之後意識到子女還在岸邊，我就不能這樣對他們」。

羅拔唐尼被指曾伸出援手

艾米漢瑪經過治療後，自言現在更健康、快樂和生活平衡，並以前所未有的方式陪伴現年分別8歲及6歲的一女一子，「我真的很感恩有關我的生活、康復，以及一切；我不會回頭否認過往發生在我身上的一切」。

根據《Vanity Fair》報道，艾米漢瑪「落難」期間，曾沉淪毒海後東山再起的《鐵甲奇俠》男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），向艾米伸出援助，不但支付他接受治療的費用，也在財政方面幫他重新振作。艾米在Air Mail的訪問中亦間接承認此事，「很多人經歷過毁滅後重生，羅拔唐尼正是其中之一，找到一條新的道路後得到救贖，這就是『封殺文化』（cancel culture）所缺少的，當人犯錯，就會被捨棄，失去變好的機會」。