被指與日籍甜品師拍拖 龔嘉欣：唔想畀咁大壓力人哋

龔嘉欣強調大家見到她跟松岡哲也一起不出奇，因二人經常傾公事，被指同居亦不是真的。龔嘉欣稱知大家替她着緊，祝福會全收，並表示所有戀情到結婚前都不會認，拍拖不公開，一公開就結婚，稱現在情人是陳凱琳大仔Rafael。

史穎喬拒回巢做空姐

史穎喬劇中演龔嘉欣同學受觀眾關注，更獲龔嘉欣極力提攜，點名她玩遊戲。史穎喬因被航空公司裁員參加無綫《衝上雲霄大選》入行，她稱舊公司邀回巢，但仍好嬲故拒絕，立心向演員路發展，「我好鍾意龔嘉欣，是她頭號粉絲，她教我很多演戲技巧。多了關注很開心，有點誠惶誠恐，自覺有很多不足」。

陳豪一家五口早前到布吉度假，他以老公視角「一鏡到底」拍片，展現太太陳茵媺穿比堅尼的好身材，獲網民讚賞。他說太太被讚身材好應該很開心，但他沒所謂，現在想將歡樂時光和大家分享，讓大家知道家庭應該是充滿歡笑和愛。他透露計劃與太太二人世界旅行，陳茵媺拍完《羅密歐與祝英台》已回母親崗位，暫時休息。江嘉敏早前透露有追求者，問元宵節可有人約？她說很久沒見家人，選擇與家人團圓，今年想專注工作，鍾意掙錢多過拍拖，並笑言收到幾名監製通知有新劇預了她，但要她減肥，現在開始節食。

記者：林祖傑