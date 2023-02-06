柯佳嬿期望《想見你》破千萬票房 許光漢施柏宇學廣東話追女仔

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

許光漢表示抵港時獲熱情的香港粉絲接機，非常感動，但同時也奉勸大家要注意安全，「聽說有粉絲在機場受傷，因為太迫太衝動，不小心傷到其他人，希望他們快點好起來」。提到施柏宇在混亂間被踩甩鞋踭，許光漢站出來自首，並笑說：「是我不小心踩到他，稍後會匯款給他請食飯補償。」

許光漢派心冧「許太」

不少女粉絲自封「許太」、「施太」，許光漢舉起手指做出心心手勢說：「我也喜歡（香港女生）呀，但沒有太多機會認識。」在旁的柯佳嬿插嘴說：「你多留幾天了解吧。」許光漢和施柏宇立即學講老公、老婆廣東話發音，笑稱方便將來用來識女仔。

首度為電影唱插曲的柯佳嬿覺得好好玩，稱歌曲很配合其角色心情。問她有否向出過唱片的許光漢問意見？許光漢說：「我沒有資格給意見。」柯佳嬿送高帽，「他有入圍過金曲獎，不過我沒有問他，因為他都很忙」。《想見你》劇集風靡亞洲外，電影於韓國票房不俗，許光漢期望香港票房也能破千萬，柯佳嬿認同票房愈高愈好。

孫慧雪期待收周星馳揮春

懷孕3個多月的孫慧雪，由老公陪伴到場，表示胎兒長大得快，肚皮凸出似懷孕五六個月，幸現時佗得穩定，感覺好舒服。她稱長子面對做哥哥心情矛盾，「我個仔有時早上起身會惜我個肚，但又會問好多BB出世之後的事，擔心自己不再被寵愛，又怕BB畫花家中牆壁，所以我訓練他將來幫手一齊照顧BB」。

孫慧雪最近忙拍無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，在服飾上會安排穿大褸遮掩肚皮。對於周星馳點名送贈題字賀年揮春，她自爆心情激動，「我開心到面紅，叫老公影低我當時的樣子留念，好期待收到張揮春，我已經留低聯絡方法，其實我個仔都好鍾意睇周星馳啲電影，所以打算鑲起張揮春，代代相傳」。

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