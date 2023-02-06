Tyson Yoshi榮升健身店老闆 張敬軒自薦做分店代言人

軒仔已約了到健身室操練，很欣賞Tyson Yoshi為保持身段，生活高度自律，皮膚看上去比魏浚笙還年輕幾歲，並稱操完見效果最開心，著衫都好看一點，人也精神了。4字頭的軒仔表示跟2字頭年輕人身體狀况不同，現在主要靠吸取自然蛋白，不會喝太多奶粉。Tyson Yoshi叫軒仔操肌不能心急，中學開始健身的他走過很多冤枉路，之後明白要循序漸進，最緊要對健身產生興趣。

軒仔操肌強身拒騷肌

Tyson Yoshi目標半年內回本，如成績ok，希望在港島區開分店。軒仔聞言自薦當分店代言人，笑言還未有健身代言，喜歡這裏是一對一形式。問Tyson Yoshi有沒有信心幫軒仔操肌，讓對方在演唱會上騷肌？他笑稱有信心操到軒仔像日本漫畫《幽遊白書》角色戶愚呂般健碩；軒仔笑言就算操肌有成，騷肌這些還是留給年輕人，他健身為強身健體，不敢班門弄斧。

Tyson Yoshi身兼歌手和健身室老闆，下個目標會否想同軒仔拍戲？他稱未試過，對拍戲感害怕。軒仔稱拍戲跟拍MV差不多，只是時間長一點，又取笑Tyson Yoshi眼中只有日本女星三上悠亞，Tyson Yoshi聞言雙眼發光，稱若對手是三上悠亞可以，那是天生的演技。全裸也可以？軒仔提點對方女友也在場，小心說話。Tyson Yoshi笑言：「我說拍戲而已，沒說拍什麼，有些有穿衣服的。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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