徐小明回巢亞視任行政總裁 不排除與無綫ViuTV合作

不放棄《亞洲小姐競選》

劉敏斌以主席身分致辭，稱會帶領亞視創出新局面。徐小明表示17歲便效力麗的（亞視前身），先後三度加入又離開，今次是第4次加入，有重返娘家的感覺，希望退休前再貢獻亞視，以解個人心結。他表示榮幸獲公司主席給予機會，第4次返娘家百感交集，笑言返工兩日，很多計劃有待時間落實，將主力搞製作，「未來大方向是培育演員成為接班人，重心包括製作劇集和電影，頭炮邀得著名經濟學家郎咸平教授主持新財經節目。至於《亞洲小姐競選》一直是王牌節目，不會放棄，會繼續舉辦」。他承認有斟洽亞視舊人合作。

可有信心跟無綫與ViuTV抗衡？徐小明說：「現在跟友台沒收視競爭，反而有可能傾合作。因大家都爭取在大灣區和國際市場有一定競爭力，無綫是電視龍頭大哥，如果做得不好，我們跟在後面的，也不會有好日子過。無綫有曾志偉，有魄力又有經驗；ViuTV針對年輕人市場很成功，值得學習。」亞視近年多次傳出財務狀况不穩？他稱公司財務令他安心，否則不會回巢。

陳美濤愛返工 不怕無糧出

陳美濤表示跟亞視暫無合約，屬自由身，如獲聘請會考慮簽約，就算傳公司財務狀况不穩也沒問題，「我志在有工返，對出糧不會太計較」。她開心見到亞視有新景象。

記者：林蘊兒