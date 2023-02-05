李居明批逢「羊」必愛 江美儀：希望不是爛桃花

【明報專訊】李居明投資電影《易經風雲錄》昨日在新光戲院舉行首映禮，他與戲中演員江美儀、張秀文、胡諾言及吳麗珠等出席。江美儀早前封視后，李居明表示在背後幫江美儀發功催谷運程，怕驕兵必敗，才低調沒透露。有否幫江美儀催谷愛情運？李居明說：「催谷中，算到她由立春（昨日）開始的60天桃花運爆棚，錯過這時機就要等到11月才再有姻緣。與『羊』有關和姓『楊』的男士都適合她，逢『羊』必愛，所以叫她多吃羊扒或與男士去鋸羊扒，一定令她暈其大浪。」江美儀聞言露出燦爛笑容。問她是否已有追求者？她說：「其實這幾年都有把握機會，但還未遇到。都想愛情再臨，但希望不是爛桃花，順其自然吧！」她透露未來一個月，幾乎每晚都有人請她吃飯，慶祝奪視后。