憶老伴羅啟銳 張婉婷：我當他無離開

母校影響一生 感激栽培

張婉婷接受商台《星光背後》梁泰來訪問，談拍攝初心，坦言從沒預計電影可以發行，「初心只是記錄新舊校舍轉變，對6個學生成長的影響」。她感激母校栽培，中學時爸爸突然離世，家庭環境不好，學校了解她情况後免收學費，又給獎學金，還讓她與妹妹免費午餐；外籍老師又請她教其中文，給她工作掙錢。中四選科時，她因虛榮選理科，開學第一天被班主任命令轉讀文科，後來才知自己喜歡文學。母校影響她一生，有需要就會幫手。

沒法律地位處理老伴身後事

張婉婷與去年離世的羅啟銳被稱為影壇「雌雄大導」，她回想羅啟銳離世時很崩潰，由於沒註冊結婚，她沒有法律地位處理老伴身後事，「那時真的想死，首先要找回遺囑已好煩。從前他負責法務部、財政部及採購部，我什麼都不用理，只負責飲食部。他死後戶口被凍結，但我對所有銀行、律師代表、自動轉帳等何時到期，什麼都不知。每天開信箱都好驚，水費、電費、管理費、差餉、行車證到期都令我崩潰，我要逐步整理，令間屋像往時般有水有電已夠煩，到現在還處理中，天呀！真是令我慘過乜」。現在是否適應了？她苦笑道：「我當他無離開㗎！不過這麼多事要處理，我有空就會對着他的相鬧吓佢囉！哈！其實心入面仍有一個很大的黑洞。」

關係由心出發 毋須註冊結婚

提到與羅啟銳相戀40年，未有走到註冊結婚這一步？張婉婷說：「我無諗，首先沒仔女，其次因不停忙，沒想這回事，亦覺得沒此需要。多年來很多朋友問我這問題，但看着他們結婚又離婚，離婚後又結婚又再離，我話覺得好煩，那就無人再問我！同一個人的關係是由心出發，我真的不覺得有此需要。」

娛樂組