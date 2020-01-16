《1人婚禮》6日票房224萬未如理想 導演周冠威撐吳冰夠班擔正女主角

記者：陳釗

攝影：劉永銳

周冠威與吳冰日前到銅鑼灣謝票，場內以年輕觀眾為主，也不乏一家大細。兩人除分享拍攝趣事和影大合照留念，還與入場觀眾逐一自拍和簽名。觀眾讚電影好看，令兩人非常鼓舞。周冠威受訪時表示，電影可以上映，身為導演很感謝、很安慰及很興奮，希望多些觀眾入場觀看。對於電影上映6日，票房僅收224萬元，他承認票房成績未如理想，放映場次亦愈來愈少，所以鼓勵對該片有興趣的朋友把握機會入場，「票房我控制不到，每部電影有自己的生命，我能做的就是宣傳，知道之後都有很多包場和私人放映，希望有助票房」。

可能排另一檔期成績更差

要對撼《毒舌大狀》、《超神經械劫案下》，周冠威稱是否排錯檔期很難說，笑言可能排另一檔期成績更差，只能接受上天安排。並指同期有多部好片上映，觀眾有選擇是好事，故《1人婚禮》分配到的場次不多，「的確是困難，但我覺得電影的力量不單是靠票房，而是來自每個在這部電影中找到共鳴的觀眾」。提到有網民指電影場次一早一晚，想支持都不行，會否向戲院商爭取多些場次？周冠威稱當然希望增加場次，並相信電影有韌力，「放映場次少，不代表映期短，希望細水長流，keep住有觀眾睇，就一定會有戲院繼續放映」。他稱收到不少觀眾的觀後感，覺得電影不止是愛情喜劇，還令他們有很多反思，例如愛自己、誠實面對自己等，是好的反應。

不認同有知名演員就是好電影

有指此片演員知名度不足，是欠吸引原因之一？周冠威並不認同，「不是有知名度的演員就會有好票房，以往有很多例子，有知名度演員主演的電影，票房都很差。（有質疑吳冰未夠班擔正女主角？）她絕對有能力，在戲中很吸引，好多知名演員都沒她那麼吸引。有些人覺得齊集很多知名演員拍一部戲就是好電影，這是奇怪的邏輯」。

目標回本 最緊要部戲見得人

談到前作《幻愛》收1500萬元票房，《1人婚禮》的目標是多少？周冠威笑言很想收支平衡，不令投資者蝕錢，「如果這部戲的製作費是900萬，大概2700萬才回本，這也是我最初的目標。（現在是否很渺茫？）我盡量不去想，我不想只看票房，最緊要部戲見得人，一定會找到適合它的觀眾」。

吳冰：有人討論好過無

首登大銀幕的吳冰除了獲導演大讚外，現場亦受觀眾喜愛，不少粉絲說因為她看了兩次或以上。吳冰表示很感動，最誇張有粉絲跟她說看了五次。對於票房未如理想，吳冰呼籲大家入場支持，就算戲院偏遠少少都要去，她亦會努力謝票及透過「小薯茄」呼籲粉絲入場支持。對於被網民彈演技？吳冰自知有很多不足之處，有些場口可以演好些，會接受大家意見。有指她網上拍片就可以，擔起一部電影就未夠班？她說：「我不知夠不夠班，但現在就是擔起了，希望大家支持啦。」她稱不會因此怕了，有人討論好過無。

觀眾：劇情有共鳴 不是很爛

13歲的觀眾Cherry和Winnie表示為支持吳冰已看了兩次，Cherry不認同吳冰未夠班，每個人都有自己的優點和特點，她覺得吳冰首次演戲已很好，無需理會網民評價。若有機會，她們會再入場觀看，也會推介給朋友。同樣看第二次的Kelvin表示支持吳冰，也支持該片，覺得劇情不是很爛，也令他產生共鳴，例如愛自己。他給予吳冰95分。

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