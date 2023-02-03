主持《香港飯局》 曾鈺成壓力大︰擔心觀眾悶

曾鈺成說︰「我有時在外用膳，遇到曾志偉和石禮謙，他們爆料，我聽不明白，多謝他們解釋，所以促成這個節目，將民生話題告知觀眾。主持節目對我而言是新挑戰，過往雖做過類似節目，但都是一對一訪談，或一些時事議題，我只講出道理。今次是講市民最關心的民生熱話，我都有研究過要點做，用以前立法會議員說話方法會悶親觀眾，所以他們之前都圍埋一齊吃飯，撞一些有趣的內容出來，應該相當好玩。不過正式拍攝時壓力很大，擔心觀眾覺得悶，連累TVB。」曾志偉稱每集會加入不同界別的年輕人參與和討論。至於他會否擔任嘉賓？他說︰「我未夠分量。 」

拒談七宗罪 曾志偉︰什麼都有人講

提到無綫遭小股東力數管理層七宗罪，其中指用人不當，曾志偉在名單中，問到被指摘有否覺得委屈？他說︰「這個世界什麼都有人講，最重要知自己做什麼，我用心做節目和所有事，公司亦就此事作嚴正聲明，總之我明白為何返無綫，以及返無綫想做什麼，其他不便講太多。」

記者︰鍾一虹