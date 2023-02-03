港台5月復辦《十大中文金曲頒獎音樂會》

馬浚偉：港台無綫沒任何不和

港台創作總監馬浚偉表示以他所知，去年與無綫合辦頒獎禮是因應疫情，並非想長久合作，「志偉哥（曾志偉）、無綫和港台關係很好，所以應該不存在任何不和，而且向來都是分開舉行好辦些」。馬浚偉透露其監製的港台劇《我們的畢業禮》將於4月推出，目前為港台構思一個食療和音樂節目。他已報讀神學和教育碩士兩個課程，同時會製作舞台劇、電影及籌拍一套關於香港故事的迷你劇，題材類似《美國恐怖故事》。會否親自演出？馬浚偉稱未來會退居幕後，除舞台劇會演出，其他幕前演出就限量，若遇到合適角色便玩玩，把機會留給年輕人。提到好友劉心悠秘婚？馬浚偉送上祝福，並笑說：「佢收得好密，我完全不知，待她過完甜蜜期，我就會捉她出來大興問罪之師，然後請她夫婦吃飯，因我連她老公是誰都不知道。」

記者：陳釗