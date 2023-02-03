有信心After Class不解散 姚焯菲鍾柔美詹天文預告繼續出團歌

Chantel適應新西蘭生活

同是16歲的Chantel、Windy及Yumi不約而同喜歡兔仔，希望新一年如兔仔充滿活力、精靈聰敏，能輕輕鬆鬆跳過難關。Chantel說：「去新西蘭前已有心理準備，因我揀選讀IB課程（國際文憑課程）是比較難，但想挑戰自己，亦會好畀心機盡量參加校內活動。」入讀當地學府奧克蘭拔萃女學（Diocesan School for Girls）的Chantel，解釋升學不是出走幾年不返港，間中放假便會回港，平日可以透過網上與朋友和粉絲保持聯繫。她果然兌現承諾，甫抵埗便在社交網直播分享感受，校園生活照曝光，她結交不少來自不同國家的新同學，似乎逐漸適應新生活。

Windy：4人永遠在一起

對於After Class戰友暫未能齊人，Windy表示有點不開心，因為從參加《聲夢傳奇》比賽開始，4人經常一起出席活動，但她相信團隊不會解散，「雖然少了兩個（Gigi與Chantel），不過我會做好自己。之後都繼續出4人團歌，希望大家不會覺得分開就等如散團，我們4人永遠在一起」。Yumi表示會等待兩人返港重聚，如有機會，希望放假去旅行，或赴新西蘭探望Chantel。她說：「疫情前每年都跟家人去外地旅行，已經有3年多沒飛過，今年好想去旅行，家人已計劃中，但媽咪不肯透露地點和詳情。」

Yumi想似兔仔得意又精靈

談到兔年大計，Windy自覺以往各方面表現太平均，希望找到個人定位，「除了注重個人唱功，形象都想更進一步，好羨慕韓國女團的成員留一把長髮，好靚，以前我肥肥哋時剪過短髮，似遮不住塊面，所以不鍾意短髮」。Yumi與Windy同樣就讀中五，已開始準備應付明年DSE（中學文憑試），她們有信心能夠兼顧學業與唱歌工作。Yumi說：「我每晚都攬住兔公仔睡覺，希望可以似兔仔咁醒目，得意又精靈。唱歌方面，亦想似兔仔咁活躍，展現我跳唱一面，也想挑多唱慢歌。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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