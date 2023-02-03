張振朗傷癒復工險再中「頭獎」 郭柏妍講情侶關係 丁子朗面紅

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳山聰、劉佩玥（Moon）、張振朗、劉穎鏇、丁子朗及郭柏妍昨日亮相劇集《奪命提示》開鏡活動。張振朗稱眉骨傷勢已無大礙，認為已搣甩「地獄黑仔王」外號，最近接連出現小意外，只因今年犯太歲，希望應驗了，之後順順利利。

應驗犯太歲 鴻運當頭

張振朗笑說：「經歷了好多，呢排發生的都是小事，我有入廟拜神和攝太歲，應了犯太歲就旺。（女友楊偲泳知你受傷保持冷靜？）她知我是真男人，朱敏瀚面上有疤都好靚仔，我不擔心，現在貼膠布拍攝，劇組會在後期加工，希望傷處埋口靚，不用磨皮啦。」陳山聰表示與張振朗認識數年，今次首度合作非常投契，大讚張振朗對演戲有熱誠和認真，發生小意外已應驗「犯太歲」，接下來會鴻運當頭，睇好他接棒攞視帝獎。Moon指張振朗沒有傷及眼睛，是不幸中大幸，祝他好運齊來。

陳山聰劉佩玥拍激情戲整凹梳化

陳山聰與Moon被爆拍激情戲時整凹梳化，前者笑稱是監製為劇本加料，在鬧交、談情戲中加入動作元素，「本來不出汗的戲分，結果玩到濕晒，梳化凹埋，你睇Moon好苗條，但她坐上我身好重，令我消耗體力，不過效果好好」。他透露與Moon仍有一場激情戲未拍，會由門口推進入房間，叫Moon節食減磅，不要貪吃拜神燒豬。Moon表示農曆新年勒緊肚皮，「我答應劉穎鏇一齊操線條，早前又跟郭柏妍壓腿拉筋，大叫聲似產房的產婦」。

丁子朗郭栢妍演清純情侶

緋聞男女丁子朗與郭栢妍一起受訪，有點尷尬，但兩人否認拍拖。丁子朗稱劇未播已傳緋聞，有點愕然，可能因他們之前合作劇集《下流上車族》受歡迎，惹來拍拖揣測。今次合演情侶，劇中關係較清純，不似另外兩對情侶激情。問到有半年時間朝夕相對，可有發展機會？郭柏妍指暫以工作為重，「劇集剛開始拍攝，而且好多動作戲，自己仍在解讀劇本中，其他沒有想，我們在劇中才是情侶」。突然面紅的丁子朗說：「我們的友誼是真的，驚緋聞影響拍攝，因為角色較複雜，自己未掌握好，沒時間想其他事。」

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