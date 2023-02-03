葉泓聲新開咖啡店遭「掃場」 陶大宇爆曾志偉邀拍劇被黃日華拒絕

在港度歲的陶大宇表示3月中復工，到內地商演，並透露今年或會拍港劇。是否回「娘家」無綫拍劇？他大賣關子，「因為未落實，若泡湯好瘀」。提到日前在社交網上載與吳啟華、鄧萃雯、歐陽震華飯敘的合照，原來是無綫總經理曾志偉安排，陶大宇說︰「有些人擔任萬千星輝頒獎禮嘉賓，因當晚未齊人出席慶功晚宴，志偉很有心，再安排一次飯局慰勞我們，除我們外，還有苗喬偉夫婦、黃日華及黃宗澤等；大家難得相聚，好開心，席間志偉還說，不如由他們合作拍部劇，有人說好，黃日華則說『咪搞我』，但幻想都開心，很佩服志偉日理萬機，仍那麼有心。」

袁偉豪想開另類咖啡店

袁偉豪為興趣學冲咖啡，但未考獲咖啡師牌，太太張寶兒大爆老公雖未有牌，但已有朋友跟他學冲咖啡。袁偉豪也想開咖啡店，但香港租金昂貴，就算開，都會用另一形式。

記者︰柯美