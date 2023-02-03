42歲生日留家靜修 張敬軒憶童年失愛犬 喊足兩星期

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

前天（2月1日）42歲生日的軒仔獲一天休假，選擇獨自留家靜修，昨日他出席活動時說：「檢討過去的功與過，覺得自己以前烚吓烚吓，未來要學處事成熟點。」有傳軒仔聽到別人講「生日快樂」就會嬲？軒仔親自解畫道：「沒那麼變態，我8歲左右，親友送了隻白色狗仔給我，因我是家中獨子，當狗仔是親細佬一樣，就在我生日前，放學回家發狂也搵不到狗仔，原來家人將狗仔送走，因擔心養狗會影響爸爸仕途，當時住廣州不准養狗，爸爸任職公務員，主要管理居民安全。我為這件事喊了兩星期。」

老闆楊受成贈名表

軒仔表示長大後低調過生日，是不想朋友破費，不過年紀愈大愈珍惜朋友，所以生日前應Ian之邀食飯及收禮物，本來Tyson Yoshi與魏浚笙（Jeffrey）構思半夜衝上門為他慶生，但他們致電試探，發現他仍在工作。軒仔笑說：「他們驚我家中有其他人，我話無，好dry。」他稱疫情幾年也沒跟朋友聚會，最近接連相約老友食飯，日前跟老闆楊受成拜年更獲贈名表，「我讚老闆戴住隻表好靚，他立即除下送給我」。軒仔生日願望是事業一直旺到老，新一年努力工作，有工作是開心事。主演賀歲片《超神經械劫案下》達千萬元票房，他會繼續謝票，希望可衝破2000萬。

倫敦開騷前與父母歐遊

軒仔稱忙碌中也要保養身體，以應付3月在倫敦舉行的3場演唱會。他透露會提早一周出發，預早適應環境，也會偕父母同行，「我們先去英國和法國遊覽，工作人員會幫我拍些片段做特輯，讓大家看看我被媽媽折磨，相信到時也要買麵粉搓餃子，因爸爸是北方人，去到哪裏也要吃餃子」。他指跟周興哲碰面好興奮，很欣賞對方歌藝，2月尾也會睇對方的演唱會。

馮允謙忙備戰3月紅館騷

馮允謙剛從加拿大返港，此行陪家人過年非常開心，但只是逗留6天，回港後忙於為3月尾舉行的3場紅館個唱做準備，他說：「早前為張天賦紅館騷做嘉賓，也有汲取經驗，要安排好紅館騷歌舞、操練身形，希望可以再加場。」

馮允謙最近兼任《全民造星V》導師，大爆同為導師的陳健安、陳蕾出茅招搶學員，他笑說：「不緊要啦， 我組的學員也很有才華，能跳能唱；我有天為節目錄影了27小時，完成後成個人謝晒！」

陳蕾AK陳卓賢合作《拉闊音樂會》

陳蕾表示農曆新年沒太多玩樂時間，除了拍《造星V》，也要為演出做準備。

有報道陳蕾伙MIRROR成員AK與Ian合作《拉闊音樂會》？她說：「好難守秘密，等大會公布！不過我最近都有留意AK和Ian，後者去年的創作好易入腦，相信演唱他們的作品好易記，我會好好準備，希望吸引更多人聽我唱歌。」

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