柯震東破相復工曬正面 網民讚帥氣不減

柯震東近日獲時裝品牌邀請代表台灣跟全球200名人，當中包括韓國李敏鎬等，參與Campaign“Be Your Own Boss”，在社交網貼童年照。前日他分享拿着童年照遮住受傷的左面，另一張相左面燈光較暗。網民紛留言說他依然帥氣，令他們放心，希望他快些康復。經理人表示在不影響柯震東傷勢復元狀態下，會照常完成已安排的工作。

王智騫自爆童年花名「肥田」

憑ViuTV劇集《I SWIM》人氣升的王智騫成為代表香港其中一名藝人，他受寵若驚，覺得開心及幸運，踏入兔年有好開始。王智騫稱去年是豐收之年，不僅劇集角色受歡迎，亦有不少搵真銀機會，非常感恩。有「翻版柯震東」之稱的王智騫，今次能跟對方參與同一活動，稱一直渴望跟柯震東合作，「由中學開始已看柯震東的電影，覺得他每一部作品都非常犀利，好想有機會同他合作。知道他之前受傷，希望早日康復。」提到他的童年照，王智騫自言童年是肥仔一名，「以前我個花名叫『肥田』，同當時有套電視劇的角色同名，不過那個角色是女仔來的」。

娛樂組