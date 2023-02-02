廚娘計劃再進修 陳煒免冷落老公 拒做私房菜

陳煒回想以往過年的難忘回憶，表示母親是北京人，小時候每到新年會跟父母和家姐圍在一起包水餃，「以前一個負責搓皮，其他人就在包，這個感覺現在已找不回。（現在由老公頂上？）他不懂，不要搞他了，搞他等於搞到我。不要給他進入廚房範圍，下廚方面還是交由我負責好了」。

跟炎明熹情同母女

陳煒稱去年是人生起伏很大的一年，除了喜之外亦有悲，去年初父親過身，心情很長時間才能平復。工作方面，雖然失落視后，但她還是很滿意過去一年的成績，很開心拍無綫劇《回歸》、《黯夜守護者》和《青春本我》讓她多了周嘉洛、吳偉豪、楊凱博及炎明熹（Gigi）幾個仔女。

陳煒表示大家仍有保持聯絡，尤其跟Gigi的關係特別溫馨，很多時會互相問候和關心，「我結婚時，Gigi有送禮物，她確診時，有問她需要些什麼，大家的互動是很好的。我見她有現在的成績都很開心，我都是她的粉絲」。會否想跟Gigi推合唱歌？陳煒稱不敢高攀，不過如果有當然好。

直播教煮更親切

踏入新一年，陳煒希望有更多不同的機會，除拍劇外，也想繼續增進廚藝，「我覺得煮東西可以引起很多人共鳴，因為每人每日都為吃什麼費煞思量，如果可以將自己喜歡的餸菜和口味跟大家分享，是一件很快樂的事。但我又無想過出烹飪書，反而覺得開直播會比較實際和親切一點，中途可以跟大家互動聊天」。可考慮開私房菜進軍飲食界，陳煒表示做生意佔據人生很多時間，如果每晚因為要招呼客人而冷落老公，她覺得不行。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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