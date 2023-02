首次公布10年DCU藍圖 占士根任新《超人》編劇

自從占士根與Peter Safran入主DC電影後,《神奇女俠》導演柏蒂鎮堅斯(Patty Jenkins)辭職、「超人」亨利卡維(Henry Cavill)無得留低、《黑亞當》狄維莊遜(Dwayne Johnson)亦被迫離開DCU,惹起部分粉絲不滿。占士根解釋,過去DC超級英雄片及劇集各行各路,起用不同演員扮演相同角色,注定失敗,並且不點名批評華納電影公司前高層是罪魁禍首。他的發展藍圖內將會把電影、劇集、動畫和遊戲聯成一線。他公布首階段名單,包括《超人》(Superman: Legacy)、《蝙蝠俠》(The Brave and the Bold)、《女超人》(Supergirl: Woman of Tomorrow)、《權力戰隊》(The Authority)及《沼澤異形》(Swamp Thing)等5片。暫時已知《超人》講述主角成長經歷;《蝙蝠俠》則是父子合作打擊罪惡;率先在《閃電俠》登場的莎莎哥利(Sasha Calle)將成為首名拉丁裔女超人。溫子仁監製劇集《沼澤異形》,推出一季即腰斬,占士根決定改編成恐怖片。

劇集方面,維奧拉戴維絲(Viola Davis)曾在《和平使者》扮演美國政府情報主任禾艾敏,角色將獨立拍成《Waller》,並於全新動畫《生物突擊隊》(Creature Commandos)再度登場,統領怪物部隊以暴易暴。另外,《綠燈俠》(Lanterns)、《金色先鋒》(Booster Gold)及《神奇女俠》前傳劇《Paradise Lost》都會逐一亮相。

占士根亦證實,托德菲臘斯(Todd Phillips)執導電影《小丑Joker》系列、羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演《蝙蝠俠》續集等,都不屬於DCU範圍之內,而是歸納在另一品牌DC Elseworlds。另外,《小丑Joker》續集將於明年上映,《蝙蝠俠》續集則延至2025年10月3日開畫。