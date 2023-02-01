傳宋仲基離婚數月即搭上新歡 下月出國拍戲掙奶粉錢 暑假前返韓陪產

文：蘇珮欣

宋仲基趁《財閥家的小兒子》上月結局，自爆與英籍女友姬蒂桑德斯拍拖。公開認愛一個月後，前日宋仲基親自向粉絲宣布婚訊，坦承女方懷孕，二人準備迎接新生命來臨。基哥雖然未有透露愛妻懷孕周數，但韓媒昨日引述消息人士指，姬蒂的預產期為今年8月，估計她已懷胎3個月。對於預產期一事，宋仲基所屬事務所表示「關於生育問題，因為涉及演員私生活，所以無法確認」。

新片煞科後籌備婚禮

韓媒Dispatch上月偷拍姬蒂與母親到首爾江南區新沙洞逛嬰兒用品店的照片，昨日有媒體跟進報道，姬蒂此行為選購禮物送給朋友，另外又添置價值16萬韓圜（約1000港元）的嬰兒內衣套裝，為迎接新生命作好準備。

宋仲基註冊結婚後，宣稱稍後將補辦婚禮。昨亦有消息指，他們計劃3月行禮，事務所隨即代為否認，強調婚禮的時間和地點均未落實。事實上，宋仲基下月將赴匈牙利拍攝新片《盧基菀》，預計在當地逗留一至兩個月，相信婚禮要待電影煞科才可舉行。

父母聞再婚反應冷淡

宋仲基奉子成婚一事震撼韓國演藝界，自稱韓國前娛樂記者的YouTuber昨在節目中爆料，聲稱宋仲基去年公開戀情後，曾出席《盧基菀》工作人員聚會，席間大方談及姬蒂，還公開手機內的女友照片，自稱二人已拍拖3年，去年考慮結婚，因此姬蒂才於去年春天移居韓國，與宋仲基展開同居生活。換句話說，宋仲基與前妻宋慧喬在2019年6月離婚，如果他跟姬蒂拍拖3年，即是回復單身後4、5個月開始新戀情。

對於宋仲基再婚，韓媒《體育首爾》記者曾經致電基哥父母，其父不發一言便即收線，母親則表示「無可奉告」。從兩老的冷淡反應，跟當年回應「雙宋」宣布結婚的興奮表現，可謂相差甚遠。