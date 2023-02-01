黃正宜自詡旺夫命 余德丞黐實搵銀

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

去年曾惹是非的Dickson稱汲取經驗，小心言行，兔年願望身體健康、小人遠離，「我生肖屬蛇，在來年12生肖運勢排行榜11名，若事事順利已經好好」。阿正為拍檔護航，「他敢言、坦白，人品算善良，是他的魅力，喜歡他做回自己」。

阿正談到新一年宏願，想進軍樂壇做歌手，Dickson自願陪對方唱K練歌，因去年拍阿正做綜藝節目和拍廣告，合作愉快，期望今年可以「兔氣揚眉」，機會陸續有來，可以一齊拍戲、動畫配音。阿正自誇有旺夫命，並笑言：「跟我合作的男藝人都發展不錯，Dickson都搵不少，他有請食飯、帶我睇陳奕迅演唱會，算好大方，他都旺我。」

封阿正最佳拍檔

Dickson稱離開無綫後，感恩遇到阿正，在工作上並肩作戰，私下也變成知己，「以前聽阿正主持電台節目，覺得佢好黐線，接觸到真人原來真係咁黐線，我都不是善男信女，所以大家做到朋友。好難得找到拍檔幫我記晒所有台詞，我只需要出現在她隔籬已經成事，她又勤力、轉數快，仲識韓文，真是多才多藝」。

阿正反問拍檔：「點解不停讚我，流年運程書叫你今年讚人？」Dickson搞爛gag笑說：「是的，因為『賺人熱淚』，讚人是開心事。」阿正反笠高帽，欣賞Dickson懂搞氣氛，拍節目玩起來，有好多好mean的意見，封他為「mean精」，列入損友榜頭三甲。

Dickson擇偶住港島識英文

阿正自嘲身邊多名拍檔Dickson、魏浚笙、呂爵安、李駿傑都好靚仔，但情人節卻沒人約，檔期都用來宣傳賀歲片《超神經械劫案下》和ViuTV劇《大誠實家》，她笑說：「我實踐緊職人精神，好專心工作，沒有分心戀愛，但今年好想分心。」

Dickson稱有筍盤介紹給阿正，可列出一隊球隊任她選擇，當中有靚仔、有上進心和有家底。阿正反擊拍檔得個講字，又爆Dickson擇偶要求高，「他好搞笑，擇偶要住港島、識英文，對外表要求高，我都會盡量留意身邊短頭髮女仔、靚索的介紹給他」。

場地提共：Taylor-made Cake

服裝：中藝（余德丞）