奪加國中文電台兩獎 姜濤承諾努力「唔會令大家再失望」

姜濤透過錄音感謝主辦單位及樂迷，稱兩個獎都由當地的DJ及樂迷投票選出，多謝他們一直的支持，「因為第一年攞嘅時候，老實講無乜太大嘅概念，所以𠵱家攞咗，令我霎時諗起，原來大家一直默默地支持我，呢樣嘢好感動，2023年嘅動向有好多個，大家見證期待，我會努力，唔會令大家再失望，Thank You大家」。

「姜濤加拿大應援團」即時出Post恭喜偶像，稱很高興聽到姜濤的聲音，「加拿大及全球糖糖都會風雨不改，繼續支持你」。「姜濤溫哥華應援團」稱《風雨不改》這首歌由2022年8月一直陪伴糖糖走過這段日子，感受良多，並憑歌寄意：「『讓愛 化做祝福 學會等待』，我哋相信你，你從來無令我哋失望，你絕對值得我哋等待，期待2023年嘅姜濤。」

姜糖4月辦慈善步行為偶像慶生

4月30日是姜濤24歲生日，往年每到「姜濤誕」，姜糖除了鋪天蓋地的慶生應援，也響應偶像呼籲做善事，今年「姜濤香港後援會」舉辦名為「Keung To Charity Walk 2023」慈善步行活動，地點在香港科學園，活動籌得的款項，扣除成本將捐至6個慈善機構。

娛樂組