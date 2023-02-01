美食結合藝術 給觀眾六感享受 詹瑞文炮製沉浸式劇場助年輕人追夢

記者：陳釗

攝影：劉永銳

戲劇大師詹瑞文表示舉辦沉浸式餐飲劇場是夢想之一，自稱是「拓荒者」，喜歡發掘不同的領域；入行30年，頭20年達成將戲劇大眾化的目標，到近10年，把焦點放回學習階段，探索自己的可能性，在世界不同地方吸收「養分」，包括學習心理學、新科學及身心靈的學問，令他有所領悟，「食是人的生理食糧，藝術則是人的精神食糧，兩者可謂完美結合，每一道菜跟故事都很有關係的」。

詹瑞文表示現在都市人都被電話世界控制了生活，五官六感變得愈來愈薄弱，希望幫大家刺激起來。是否要求觀眾放下電話？他笑說：「不用，因為他們要打卡，這個很重要。而且我常說，戲好看的話，觀眾就不會看電話。」

10演員來自各行各業 熱愛表演

此劇以「夢與夢想」為題，詹瑞文透露今次參演的10名演員並非職業表演者，他們來自各行各業，當中有飛機師、社工、金融、保險、美容、前運動員及送外賣等，但同樣有演藝夢。他稱很多人因為搵食或其他原因，無法延伸發展，有些人夢想則來自父母，希望透過此劇告訴大家，無論什麼年紀、身處哪個階段都可以實踐夢想，「正如星爺所說，『做人如果沒有夢想，跟鹹魚有什麼分別』。我很開心在培訓他們這6個星期，見到一班有着夢想的年輕人，我們一起創作劇本、排除萬難，而且他們的初心很單純，就是熱愛表演」。

餐廳變舞台 製作費逾200萬

談到將餐廳打造成夢境互動舞台，加上高級美食，詹瑞文透露整個製作費逾200萬，對投資方來說也是個不容易的決定，因他們決定投資後爆發第五波疫情，「我開會時告訴他們不能怯，一怯就會輸，很開心大家信任我，最後皇天不負有心人。我也要感謝自己的直覺和信心，當計劃做這件事，我已想像到結果，知道一定行得通」。他開心舞台劇反應熱烈，由原本6場再加開7場，亦希望藉此帶動到一個新的文化產業和餐飲產業。

讚姜濤李駿傑MC有特別潛質

對於近年歌、影壇新人湧現，詹瑞文也有留意，很欣賞夠膽出來當藝人的年輕人，因為做藝人很大壓力，當中對MIRROR成員姜濤、李駿傑（ Jeremy），以及張天賦（MC）印象較深，除了有聽3人的歌，也覺得他們很得意，「藝人初入行時，觀眾可能只會看到他一個面貌，我作為老師，又是藝術總監和導演，最喜歡發掘他們未發掘到的面貌，我覺得他們都有很特別的潛質」。他表示對合作持開放態度，但不希望由經理人公司安排去做，而是藝人本身對跟他合作感興趣，整件事才好玩，「對我來說，無論電影還是舞台表演，喜劇是很大的鍛煉和挑戰，所以說，如果一個藝人想真正踏入演戲這條路，接觸喜劇是一個好的台階，如他們敢去試，我很願意合作」。

場地提供：十八夢