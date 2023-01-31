待無綫安排工作 怕失幹勁決離巢 王君馨外闖自主 擴大事業版圖

會忟憎不開心？入行15年的王君馨說不會，「我會一早做好功課，在家嘗試不同演繹方法，完全準備好才去開工。有些場口不是你的就不要執著，從旁幫助別人便可。以前我希望每一場戲都好，有時會忟自己，不開心影響了發揮」。

內地開工一腳踢

Grace覺得在無綫已找不到新鮮感，是時候往外闖，「我喜歡唱歌做歌手，又想用不同語言拍戲，這些機會可能在外面會多一點。離開都是好事，不出外闖過，不會珍惜過去擁有的一切，以及惜我和幫我的同事，但去到某個點，像子女大學畢業，都要投身社會拼搏，自己搵屋住，試吓交租感覺。現在很享受自由身，可以有選擇權，可能10年後，40幾歲生小朋友後又想穩定些，you never know」。

離開無綫一年的Grace，到內地拍綜藝節目，稱好似將自己推落海學游水，「什麼都一腳踢，沒有助手幫忙，初時都擔心去到新環境會如何？原來相信自己就一定能做得到，最開心去年底做了個跳舞騷，很多人睇完都讚我跳舞進步了。住酒店一年，好掛念屋企張牀，有老公在身邊，失去了才懂得珍惜，是個很好的體驗」。

感謝甄子丹分享武打心得

Grace得知甄子丹選中她在《喬峰傳》演馬夫人一角後，都有點擔心應付不來，「自從2012年無綫劇《耀舞長安》後，就沒有拍古裝，加上我中文水平低，怕演不出韻味，於是睇不同版本《天龍八部》揣摩馬夫人的神韻，拍攝時又播中樂令自己投入古裝世界的氛圍」。她感謝甄子丹分享演戲及武打心得。

問是否想做打女？Grace說：「不一定做打女，但我喜歡耍武器，棍、劍、槍都喜歡，可能因為我喜歡跳舞，記動作很快，記對白好慢，很樂意學新運動。」她稱拍戲和拍劇截然不同，電影等候時間較長，因為要打燈和睇位等，對她那麽心急想做好一件事的人，要學習放鬆，但又要投入角色不讓自己分心，「我很外向，容易受外來環境影響」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

化妝：Evelyn Ho

髮型：Kenny @ HAIR

服裝：Gauge81 by Lane Crawford

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