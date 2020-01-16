下廚招待MIRROR 3子 汪明荃稱不同台難合作開騷

阿姐或不連任八和主席

今年適逢八和會館成立70周年，阿姐表示現已通關，5月將安排團隊出發大灣區和馬來西亞演出，理事會將於年中換屆，她正考慮去留問題，「我已經做了20年主席，20年是一個里程碑，我都做了一些成績出來，應該畀機會其他人做，人人都有抱負，有些事其他人做更好。（會否不捨得？）不會，我做了好耐，仲有幾個月時間，睇睇點先」。

阿姐與家英哥今年留港度歲，除了約親友團拜，也到過黃大仙廟祈福。提到MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）到訪阿姐家拜年，兩代藝人一齊奏樂唱歌助興，阿姐表示玩得好開心，「原來他們識唱《迎春花》，但不識《歡樂年年》」。講到5人合唱好夾，會不會一齊開騷？阿姐笑說：「未想到，大家不同台，不過大家幾有緣分，Edan跟家英哥曾合作節目，相處一個月，好玩得來，家英哥似大細路，3個後生又乖，上年我已見過Anson Lo，今年第一次見Jeremy。」

讚謝婷婷女兒乖巧

阿姐透露煮了上海糭、雲吞、花旗參煲雞湯、蘿蔔糕招待3人，絕對沒偏心，誰人到訪家中也無任歡迎。定居加拿大的契女謝婷婷早前偕女兒回港探親，阿姐表示其間抽空首會契孫女，「婷婷個女好靚女，長得好高、對腳好長，似媽咪，而且好乖、很懂性，婷婷管教好嚴，要女兒拿東西後講thank you」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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