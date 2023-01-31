韓媒直擊英籍妻偕母逛嬰兒用品店 宋仲基奉子再娶 婚禮後補

韓劇《太陽的後裔》主角宋仲基與宋慧喬2017年舉行「世紀婚禮」，曾跟宋慧喬合演《一代宗師》的內地女星章子怡亦是座上客。可惜這段婚姻關係僅維持20個月，便以「性格不合」為由結束，2019年正式離婚。回復單身3年半後，宋仲基上月趁《財閥家的小兒子》結局後，突然自爆跟英籍女友姬蒂桑德斯交往。韓媒指二人透過朋友介紹認識，拍拖一年感情穩定；亦有傳宋仲基因拍攝《黑道律師文森佐》而跟姬蒂學習意大利語，因此鬧出「師生戀」，後來證實訛傳。

上月認拍拖 聲明證雙喜臨門

公開認愛一個月後，昨日宋仲基透過官方粉絲網站發表聲明，親證雙喜臨門：「我要跟大家分享生命中最珍貴也最幸福的承諾，決定與一直支持我、照顧我的姬蒂桑德斯共度餘生。她有一顆善良的心，熱情又帥氣地過着自己的生活，是個值得敬佩和了不起的人。多得她的相伴，讓我成為更好的自己。我們將會努力創造幸福家庭，兌現對彼此的承諾，並感恩迎來新生命。」

老婆有喜 邀外父外母訪韓

宋仲基又表示，昨日上午已跟姬蒂註冊結婚，並計劃稍後舉行婚禮，但時間及地點未定，估計跟妻子已懷孕有關。巧合的是，宋仲基宣布婚訊的同時，韓媒Dispatch亦公開早前在首爾江南區新沙洞島山公園附近拍攝的照片，姬蒂跟母親一起逛嬰兒用品店，為迎接新生命來臨做好準備。報道又指，姬蒂去年春天開始跟宋仲基拍拖，二人在首爾龍山區漢南洞的別墅同居，不時相約外出逛街，絲毫不理會途人目光；姬蒂懷孕之後，宋仲基邀請外父外母訪韓，貼身照顧愛妻，並已搬入宋仲基斥資200億韓圜（約1.25億港元）興建的梨泰院愛巢，共度甜蜜又溫馨的新婚生活。

公開婚訊 網民送上祝福

宋仲基公開婚訊後，不少網民紛紛送上祝福；至於他的前妻宋慧喬暫時未有回應，社交媒體兩日未有更新。事實上，隨着宋仲基上月認愛，網上已傳姬蒂桑德斯懷孕，當時宋仲基事務所回應相當曖昧，「除了拍拖是事實外，其他信息無法確認，希望大家多多諒解，切勿作出未經確認的推測報道」。相隔一個月，謎底終於揭開。

新宋太被指有女已10歲

由於宋仲基事務所一直拒絕透露姬蒂桑德斯背景，導致網上謠言滿天飛，包括姬蒂2012年出席羅馬某品牌宣傳活動腹部明顯隆起，疑似未婚懷孕；翌年又傳她跟米蘭汽車輪胎生產商Pirelli「太子爺」Giovanni Tronchetti Provera訂婚。在姬蒂早已清空的社交媒體帳戶裏，多次出現與金髮女孩合照，有傳她的「女兒」已經10歲。另外，韓國網上討論區亦流傳姬蒂是單親媽媽，育有一子一女，現交由他倆的父親撫養，但孩子爸爸並非同一人。凡此種種，事務所一律拒答。