許廷鏗擬洗牙趨吉避凶 林盛斌麥玲玲密謀開拍配對節目

許廷鏗透露今年會出兩張大碟，擔任ViuTV節目《全民造星IV》導師的他對於女團COLLAR在商台《叱咤》頒獎禮復工，他稱當時已送擁抱鼓勵，讚成員蘇芷晴（So Ching）勇敢面對突變，「她好堅強，我新年祝福希望同她分享，亦希望阿Mo（李啟言）早日康復」。

撮合姻緣是恩德

Bob與麥玲玲一起受訪，重提曾於無綫節目《兄弟幫》幫人解答感情問題，反應相當好，兩人密謀再合作開拍為男女配對的新節目。Bob說：「好多謝麥玲玲師傅指點，說我的事業2024年一飛冲天，故今年會好好部署演藝工作和生意。」他們表示之前曾幫不少人撮合姻緣，覺得是好大恩德，麥玲玲說：「徐淑敏（現名徐菁遙）與黃浩結婚，打了個大金牌畀我。今年新年遇到他們仍然叫我大媒人，我都好開心。」Bob表示近兩個月再為幾名圈中圈外朋友配對成功，問是否包括胡定欣和方力申？他笑說：「我已放棄方力申，但會努力幫胡定欣物色人選。」

記者：鍾一虹