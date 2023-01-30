兔年新娘連詩雅討教夫妻相處經 周柏豪內地掙錢養家 錯過子女成長

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

周柏豪與連詩雅聯同鄭融、梁諾姸、鍾浠文、黃祖貽、黎紀君、陳穎妮、鍾嘉駿 、吳梓楓開心相聚。連詩雅表示成兔年新娘是一件開心事，但仍在處理婚禮事宜，暫時未感覺到有什麼大轉變及心情緊張，「由訂婚當日開始，確實對雙方關係睇法不同，覺得在日常生活方面有很多地方需要慢慢學習，例如相處模式怎樣互相遷就，多互相欣賞大家，避免摩擦，其實真的要『終身學習』」。她有意生小朋友當母親，但有感要生兔B實在太急趕，還是順其自然，屆時會請教已當父母的周柏豪及梁諾妍。

周柏豪苦口婆心叮囑連詩雅婚姻要互相尊重，聽對方意見，「不是不可以嗌交，反而覺得嗌交能好好的聽到對方意見，我覺得有少少摩擦是必須的，不要話對方變了，以前不是這樣，其實一定要變，隨着年紀及生活作出改變，令對方更加有安全感，是變得更加好」。

無意追兔B 兩個夠晒數

虎年化身「大灣仔」的周柏豪於內地發展不錯，工作版圖遠至黑龍江，透露為了工作犧牲不少，因封關，他有差不多一年未能與家人團聚，至農曆新年前通關才能回港聚天倫，「兒子現在17個月大，我走了12個月，女兒已3歲，兩歲和3歲生日都不在她身邊，完全錯過了他們的成長過程。我又不會內疚，真的是工作，不是去玩，經濟環境咁差，能繼續有工開掙錢養家是很開心的，十分多謝太太照顧屋企，兔年會主力在內地發展，不過通關後可以多些回港與家人見面」。

問可會考慮兔年為家中添新成員？周柏豪說：「好決絕答真的不會，和太太已有共識，擔心多一個小朋友會忽略一對仔女，現在一人抱一個是最完美，兩個夠晒數。」

鄭融有信心脫單

年多前結婚的梁諾妍落力提供籌備婚禮貼士給連詩雅，並稱兔年有計劃追多個，但要完成2月馬拉松才開始，「不過都是順其自然吧，記得想生第一個時好努力、好想要，但都是無，反而一放鬆就來，真的要無壓力，睇吓想幾時來就幾時，現在努力幫助老公的生意，他掙到錢就可以畀晒我」。

鄭融單身多年，眼見同門師兄妹相繼步入教堂，對於升格為人妻只抱着一般心態，認為急不來，她說：「覺得一個其實幾舒服，當然有時候都會覺得悶，想身邊有個伴，但我不太擔心，有信心會得到幸福的，點會無呢！」

場地提供：銅鑼灣富豪酒店

髮型：kate@hairculture

服裝：outfit - sandro（連詩雅）、h&m, charles and keith（黎紀君）

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