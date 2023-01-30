請教陳豪夫妻相處之道 龔嘉欣默認有男友心急出嫁

陳偕老婆外遊拒造人

陳豪稱原定去年底拍攝的新劇延期至3月，難得有長假期放鬆，已安排與家人外遊。不過他覺得搭長途機有風險，會選擇短途旅行，計劃家庭樂後再二人世界。是否想再造人？陳豪說：「唔好咁樣，我們講romantic，最好唔好，已有3個，見好就收，雖然我們好鍾意小朋友，但要養要教，過程都辛苦，現在要為太子、公主鋪好未來的路，再搞多件真的要諗諗。」

龔嘉欣希望向陳豪請教生仔秘方及夫妻相處之道，不過要有對象先，「我𠵱家好急，因為又一年，農曆新年去探Grace（陳凱琳），見到初生BB覺得好得意，我幫手用奶樽餵奶，覺得好有滿足和成功感，好恨做媽咪，希望今年有機會」。是否秘密拍拖收埋男友？她口窒窒說：「大家要知的時候就知啦，我冇話冇，而且我都大個女，是時候為將來打算，有好消息就會宣布，繼續餵奶先。」

江嘉敏鄺潔楹嘈爆片場

江嘉敏與鄺潔楹笑言拍攝時，她們不是嘈而是熱鬧，又感染了「活潑底」的鄭子誠。鄺潔楹說：「平時我和江嘉敏會太嘈畀人鬧，今次輪到鄭子誠畀人鬧。」江嘉敏透露母親見她在宣傳片的「男仔頭」造型，認不出自己女兒，她說：「媽咪話搵唔到個女，多咗個仔。」她回憶當時拍得辛苦又食健康餐，比現在瘦一點，但拍到中暑，甚至在錄影廠暈低，人生首次瞓擔架牀及吸氧氣推入休息室。現在是否先求健康才再減肥？她笑說：「只是過年水腫啫。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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