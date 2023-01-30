離婚風波停工逾年 復出開騷跪謝歌迷 王力宏首吐心聲：去年不太容易

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王力宏今次復出演唱會由「寬魚國際」邱瓈寬（寬姐）主辦，年初七（28日）在美國拉斯維加斯Resorts World Theatre舉行。王力宏清唱《你不在》為演唱會揭開序幕，看到全場爆滿，他於風波後首度吐露這段日子的心情，「你們在嗎？我有想過，如果我重新站在這個舞台上，我們會不會再見面？因為人生中，總是有摔倒的時候，有時候摔得輕，有時候摔得重。在過去的一年，對許多人來說，應該不容易吧？像我去年，就不太容易」。

王力宏認為如果生命可以改變的話，幸或不幸，他都虛心接受，「有時候，我們面對的每一條路都可能是錯的，但我們努力，把它變成對的，開始第一步。謝謝你們都在」。全場歌迷為他打氣大喊：「我們都在。」

哽咽唱出對孩子思念

王力宏在演唱會首度唱出他寫給3子女的新歌《想見就能相見》，熒幕上播出手寫歌詞，當中提到：「總有一天，總有一天，想見就能相見，不管多久，無論多遠，總有一天發現我對你的愛，在你身邊一直在，從未離開」。似是爸爸對孩子說睡前故事，唱出對孩子的思念，王力宏唱到最後一句時，數度哽咽，粉絲鼓掌為他加油。

王力宏唱出另一首新歌《ONE一個》前說：「許多的『一個』，加起來就是『每一個』，因為我經歷過這些事，我想這『一個』新的我，會更懂得『每一個』你。如果這個世界曾讓你失望，願我們溫柔相待，懷抱信念、希望、愛。」此時歌迷大喊：「我們不會讓你失望。」

彈奏多種樂器展才華

王力宏在復出演唱展現實力，盡曬音樂才華，彈奏不同樂器，包括木結他、鋼琴、中阮、小提琴等。唱《一首簡單的歌》時，新增了一段鋼琴獨奏，之後唱《依然愛你》與《大城小愛》，又彈着結他走下台與觀眾握手，引起全場哄動，觀眾紛紛趨前靠近他。他唱出多首名曲，包括《Forever Love》和《龍的傳人》時，全場觀眾大合唱，氣氛熱烈。

安歌時，王力宏唱出最後一首歌《Kiss Goodbye》時，一度激動跪地，又數度被觀眾熱烈掌聲打斷，演唱會在他鞠躬的答謝中結束，完場後觀眾仍不願離場。

王力宏復出在內地引起網民熱烈討論，有人認為：「劣迹藝人還能復出？」並有人指他自作自受。亦有不少網民力撐王力宏，說會永遠支持，開心他終於回來，期待他快些到內地開演唱會。

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