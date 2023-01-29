【開箱】《噬亡村》 柳樂優彌暴力刑警 揭發食人族

漫畫改編 全劇7集

《噬亡村》講述刑警阿川大悟（柳樂優彌飾）的年幼女兒真白（志水心音飾）目睹性罪犯被槍殺而大受打擊，無法再說話，大悟只好帶妻子有希（吉岡里帆飾）及真白，搬到偏僻的供花村，打算重過新生活。大悟在拱花村接替失蹤警員狩野治（矢柴俊博飾）維持治安，一家三口剛抵達時獲村民熱烈歡迎，積極協助大悟一家融入村內生活。

村內盛產林木，村民大多靠售賣木材及木製加工品為生；掌管村內樹林的後藤家族勢力龐大，對大悟不太友善；而且後藤家族成員眾多，也各懷鬼胎。大悟對新生活感憂慮，怪事亦開始陸續發生。大悟住所本是失蹤警員狩野治的宿舍，牆身刻有「快逃亡」字句。女兒真白不知從何處拾來斷指；後藤家老夫人後藤銀（倍賞美津子飾）疑遭熊襲擊身亡，其手臂有疑似被人咬過的痕迹。狩野治女兒來到供花村，一口咬定父親並非失蹤，聲稱他被後藤家殺害及吃掉，還指後藤家也吃掉後藤銀的屍體；另一方面，大悟遭神秘巨人襲擊。

《噬亡村》全劇7集，每集約50分鐘，去年12月28日首播，逢周三更新1集，至今播出6集。《噬亡村》改編自日本漫畫《Gannibal》，靈感來自食人族英文「Cannibal」。原著圍繞山中村落供花村，傳這村有「食葬」習俗。劇中也有提及，後藤銀疑被熊咬死後，家人捕殺熊，確定熊胃部有後藤銀的肉身後，眾人生食熊肉，這儀式象徵死者繼續活在彼此之間。

《噬亡村》跟足原著漫畫，透過阿川大悟在供花村調查失蹤警員，逐步揭開村內的「食人」真相。大悟發現供花村在一年一度的奉納祭上，將年幼小孩當成祭品吃掉。村內所有小孩皆由後藤銀接生，有孕婦稱分娩後，後藤銀向她表示嬰兒夭折，其實偷走嬰兒，暗中禁錮養大當成祭品。劇中還提到後藤銀疑患上無法醫治的腦傳染疾病「庫魯病」，患者因食人導致腦部受病毒感染，出現精神分裂、大笑等奇怪行為。

結局揭開巨人身分

劇中飾演大悟的柳樂優彌，以14歲之齡憑《誰知赤子心》成為康城影帝，刷新該獎最年輕稱帝紀錄。現年32歲的柳樂優彌入行多年，劇中扮演有暴力傾向的刑警，表現成熟，演活大悟黑暗一面。他冒死在供花村追查「食人」真相，一方面滿足自己擊倒壞人的快感，另一方面亦想贖罪。大悟女兒真白曾遭有戀童癖的性罪犯挾持，真白卻同情對方，相信若無人溫柔待他，性罪犯只會變得愈來愈奇怪；大悟為救真白，在她面前槍殺性罪犯，討厭父親施暴的真白，從此不再說話。

《噬亡村》2月1日會公開最後一集，預料結局將揭開神秘巨人的身分，以及後藤家「食人」真相。後藤家的新當家後藤惠介（笠松將飾）能否守護家族秘密？惠介胞弟後藤洋介（杉田雷麟飾）會否背叛家族，阻止村民吃掉小孩？結局篇自有分曉。