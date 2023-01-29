安哲雅角逐金像影后遭質疑違規 金球演員公會兩獎無提名 奧斯卡稱檢視競選流程

主辦奧斯卡的AMPAS在聲明中表示，確保競爭在公平及道德下進行，將會審視今年參賽者的程序，確保沒任何人違規。在社交媒體及數碼傳媒的新時代，也會設法了解是否需要修訂指引。AMPAS稱對提名者及投票過程的操守有信心，並且支持為傑出表演而展開真正的宣傳。AMPAS在聲明中沒提及任何奧斯卡候選者，但美媒都把矛頭指向憑《To Leslie》入圍角逐奧斯卡最佳女主角的安哲雅麗絲布洛。

遭金球獎演員公會拒之門外

《To Leslie》去年10月初在美國上映，未有海外發行，票房2.7萬美元。該片是《絕命律師》米高莫里斯（Michael Morris）首次擔任劇情長片導演，故事講述安哲雅麗絲布洛扮演的Leslie曾贏得19萬美元彩金，但全花在酗酒濫藥的惡習，從沒盡母親責任的她，後來如何重新振作的經過。雖然在爛番茄影評網站獲九成好評，但無論影評人選擇大獎、金球獎及在AMPAS擁有最多票數的演員公會（SAG），安哲雅均未能爭取提名。以SAG為例，有份角逐最佳女主角的分別是《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《女戰不敗》維奧拉戴維絲、《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、《Till》丹妮爾德韋拿（Danielle Deadwyler）及《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊，其中姬蒂與楊紫瓊在影評人選擇大獎及金球獎封后，入圍奧斯卡被視為大熱，安娜迪艾瑪絲亦有份角逐金像影后；雖然《法貝曼：造夢大師》米雪威廉絲（Michelle Williams）同遭SAG拒之門外，卻在影評人選擇大獎及金球獎獲提名，與安哲雅只獲獨立精神獎提名最佳女主角，難以相提並論。

據美媒Variety報道，AMPAS至今未接獲任何指向安哲雅麗絲布洛的投訴，所以會否撤銷提名，言之尚早。但報道同時指出，去年就奧斯卡提名展開的宣傳中，各大電影公司習慣在公路買大型廣告牌，當中包括《西線無戰事》、《壯志凌雲：獨行俠》等，屬於獨立製作的《To Leslie》不見蹤影。然而不代表該片策略不激進，《神探白朗：抽絲剝繭》愛德華諾頓（Edward Norton）、老牌女星珍芳達（Jane Fonda）均公開讚賞安哲雅的演出；姬蒂白蘭芝在影評人選擇大獎封后，上台致謝時亦點名安哲雅演技出色。

奧斯卡上周二公布提名前兩周，《To Leslie》舉行試片，《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）及金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）捧場，之後分別在社交網上載跟安哲雅及導演米高莫里斯的合照，並留言力讚安哲雅演出精彩。不過名人推介不算違反AMPAS規定，給AMPAS成員去信才犯規，暫時找不到安哲雅有此行為，但十分支持她的《鐵達尼號》女星法蘭西絲菲沙（Frances Fisher）卻可能「踩界」，身為AMPAS會員的她，除多次在社交網頌讚安哲雅演出，在其中一個帖文還提到，「致AMPAS衆多演員會員，根據Deadline的Pete Hammond所寫，安哲雅只要在演員分支的1302票中獲218票，就篤定可獲最佳女主角提名，現在看來似乎維奧拉戴維絲、楊紫瓊、丹妮爾德韋拿及姬蒂白蘭芝已可入圍」。據悉若有人正式向AMPAS投訴，法蘭西絲有可能被取消會員資格1年，但必須證明她跟該片有關聯。

據悉安哲雅麗絲布洛並非首名靠自己而獲得提名的獨立製作演員，但據不願具名的宣傳人員向Variety表示，如果AMPAS最終沒採取任何行動，未來頒獎禮的宣傳工作將會倍添難度，「老闆及客戶會期望我們找到愛德華諾頓（支持），並認為這樣就足夠了。安哲雅這次獲得提名並不尋常，根本是奇蹟，不然我們很多人都會失業了」。