《給十九歲的我》優先場收逾670萬超預期 張婉婷盼票房大收 為母校建泳池

張婉婷昨日到母校英華女學校，出席即將上映的紀錄片《給十九歲的我》誓師大會。對於該片未正式上映，已奪得第29屆《香港電影評論學會大獎》最佳電影，令她非常感恩。優先場票房已收670萬元，暫成為賀歲檔期票房第7位。張婉婷表示沒想過優先場一票難求，知道有很多戲院上映更覺得很驚嚇，「當初最大願望是拍得好，會有人幫手發行，有些人來睇就足夠，現在已超出預期」。

小師妹游水要行2000級樓梯

張婉婷稱拍攝時沒想過有錢賺，現在似乎能為母校籌到錢。她說：「票房收入會交給母校，如能為母校籌到錢建泳池就好了！這是另一個荒誕的夢想，因見到一班小師妹要來回行2000級樓梯才能游水，好辛苦；不過母校是否將款項用來建泳池就不知，校長表示要幾千萬，叫我不要癡人說夢，但做吓夢都好吖。」

談到戲中5名小師妹已長大成人，張婉婷笑她們小時候似肥雀，現在靚好多，差點不認得，確有很多感觸，但她們無興趣入行，「人各有志，我都希望她們找到自己的理想，不要常常跟住我」。

欣慰年輕人觀後心靈得到撫平

張婉婷表示優先場有很多觀眾分享觀後感，當中有個年輕人的感受令她最深刻，「他說過去10年很孤單，面對那麼多社會變遷，覺得很沮喪，但看完電影後，發現原來這個年代的年輕人都要面對同樣的事，自己並不孤單，心靈得到撫平。當初我沒想過咁偉大要做這件事，如果令到年輕人心靈得到撫平，我很欣慰。」

「讓自己沒太多時間胡思亂想」

談到男友羅啟銳去年離世，張婉婷為此感到沮喪，「幸好有這部紀錄片。為免自己跌入黑洞，我在黑洞旁邊建了一個花園仔，我就躲在花園栽種灌溉，即是做觀後談及訪問，我為這部紀錄片盡了最大努力，讓自己沒太多空閒時間胡思亂想」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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