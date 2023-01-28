【開箱】《1人婚禮》 當謊言刺破後 我們更要自愛

活在虛假的世界

周冠威自編自導、網台「小薯茄」成員吳冰和《手捲煙》導演陳健朗合演《1人婚禮》，主題簡單直接，講述「自愛」的重要性。故事由一對小情侶的無心謊言揭開序幕，話說阿冰（吳冰飾）跟青梅竹馬男友Dickson（陳健朗飾）生性貪玩，開設網上頻道「小丑男女」，目標是成為百萬點擊的人氣YouTuber，可惜事與願違，無論二人假裝結婚、再扮分手，都未能刺激收視。後來阿冰心生一計，借題發揮大搞「1人婚禮」噱頭，高呼失戀女生更要自愛，意外地吸納一批忠實粉絲，包括花店老闆娘樂儀（盧巧音飾）、樂儀老公Kenneth（王宗堯飾）及酒店集團富二代Charles（黃寶漳飾）等，加上追求阿冰多年但不遂的虔誠教徒子浚（唐浩然飾）等，眾人在愛情世界兜轉，直至謊言揭穿，結果覆水難收。

跟《毒舌大狀》一樣，《1人婚禮》並非傳統賀歲片格局，與其說是愛情喜劇，其實更像人生悲歌，戲中主角包括阿冰、Dickson、樂儀、Charles，還有陳逸寧飾演女明星Stephanie，全都活在謊言建構的世界，例如樂儀跟Kenneth結婚多年，原來女方一直隱藏同性戀者身分；Stephanie跟阿冰明明是母女關係，對外卻堅稱後者是其胞妹，好讓自己可以繼續享受無拘無束的愛情生活；Charles陶醉於傳媒給他的「香港最後一個白馬王子」美譽，為此設法掩飾12歲開始整容的秘密。

電影無政治隱喻

故事發展到最後，所有謊言伴隨「1人婚禮」計劃幻滅，阿冰如何面對失敗？Dickson怎樣收拾殘局？樂儀夫婦難逃離婚收場？無論對主角抑或觀眾而言，都是值得好好反思的課題。周冠威在某個訪問中表明，此片並無任何政治隱喻，他亦毋需要打「擦邊球」，因此觀眾毋須過分解讀此片內容，例如把戲中響應Dickson號召加入「1人喪禮」群組的網絡黑粉，自行對號入座變成現實世界的某類群眾。

如先所言，《1人婚禮》既非傳統賀歲片，說是愛情喜劇亦不準確，難免令部分入場觀眾產生期望落差。事實上，愛情從來不是一齣喜劇，誰能保證可以笑到最後？因此電影採取開放式結局，倒是聰明做法。

小薯茄有觀眾緣

《1人婚禮》的目標觀眾，大概跟「小薯茄」粉絲重疊，因此當吳冰出場，戲院已有觀眾發笑，同樣情况在網台成員程人富和童童客串登場亦有出現，他們並沒刻意搞笑，捧場客已乖乖畀反應，對於藝人來說，或許這就是比演技來得更珍貴、也更難捉摸的所謂觀眾緣了吧。

訂閱人數超過50萬的「小薯茄」頻道，網絡影響力有多大？從古天樂去年為宣傳《明日戰記》亦得亮相該頻道的「雪櫃冷笑話」環節已可見一斑。身為《1人婚禮》投資者的杜汶澤，當然懂得「賣花讚花香」的重要性，他曾透過社交媒體稱讚吳冰是「天才童星」，若以初登大銀幕的標準來說，吳冰表現只算及格，跟「天才」尚有一段距離，還看日後發展和際遇，能否讓她更上層樓。

上映日期：1月26日