彭美拉安德遜爆史泰龍求愛不遂 送車送樓難以打動芳心：真愛非物質可換

影視串流平台Disney+去年2月推出劇集《彭美與湯美》，宣稱內容取材自1990年代轟動荷李活的彭美拉安德遜與鼓手丈夫湯美李（Tommy Lee）春宮帶外泄事件，惹起彭美拉不滿，揚言杯葛罷睇之餘，更與另一串流平台Netflix合作，為她拍攝紀錄片《彭美拉安德遜：我的愛情故事》，透過日記及私人錄像，親自講出「事實真相」。

拍片反擊《彭美與湯美》

為了宣傳新片，現年55歲的彭美拉日前接受美媒Variety訪問，重提《彭美與湯美》失實內容，她依然意難平，怒斥製作公司是「混蛋」，至今仍未向她道歉。反觀前夫湯美李態度從容，勸她別要動怒：「不要讓這些小事傷害到你。」認真貼心。

彭美拉透過紀錄片反擊《彭美與湯美》的證據，下周二（31日）才會公開，至於Variety訪問內容則已曝光，包括重提《洛奇》男星史泰龍秘密追求她的往事，「他提出送我名貴跑車和公寓，換取我答應當他的第一號女友」，彭美拉一口拒絕並嘲諷對方：「換句話說，即是你已經有第2號女友了？」又指自己渴求真愛，多於物欲。

訪問刊登後，早前獲第三任妻子珍妮花（Jennifer Flavin）撤銷離婚申請的史泰龍隨即透過發言人澄清：「有關彭美拉的言論純屬虛構和失實，史泰龍表示從未對她作出任何承諾。」令到事件變成羅生門。

積尼高遜愛「多人運動」

年輕時曾任《花花公子》雜誌模特兒的彭美拉繼續爆料，宣稱曾在雜誌創辦人赫夫納（Hugh Hefner）位於洛杉磯的花花公子大廈內作客，當她進入洗手間準備補妝時，赫然發現《閃靈》男星積尼高遜正跟兩名美女打得火熱，她為免對方尷尬，只好假裝視而不見，「但最後仍忍不住，透過鏡子倒影瞄了一眼」，反而積尼不以為然，更對她說：「多謝你，親愛的。」

私生活多采多姿的彭美拉，演藝工作同樣話題十足，她重提2017年《沙灘拯救隊》電影上映前，監製多次致電給她，請求她免費客串一角，令她深感不滿，認為此舉等同欺凌，「我跟他說，我只會義務幫助小動物，派拉蒙電影公司不在此限」。

不過，彭美拉最終勉強答應對方要求，但角色沒有任何對白，當年不解原因，今日終於揭盅。