珠圓玉潤最啱演「金枝」 江嘉敏：拍到中暑都開心

日日鮑參翅肚似拍飲食節目

江嘉敏笑稱《黃金萬両》角色「金枝」集齊「大小姐」所有特質，當中一集講她不懂煮飯，絕對是本色演出。她說：「同劇演員都話這角色好啱我演，因為夠珠圓玉潤，還指監製找我演這角色絕對無錯，其實我只是好肉地啫！不過拍賀歲劇日日食鮑參翅肚，真的拍得好開心，好似拍飲食節目般，也不用刻意增肥。」

與前輩薛家燕首度合作，江嘉敏感覺開心，「以前睇家燕姐的節目，有她的歡笑聲就開心，今次證明我對她這個印象絕對無錯，有時我們拍到好眼瞓，家燕姐一出聲，全場都會好精神，她絕對是這套劇的靈魂人物，更是搞笑擔當」。提到拍攝時遇酷熱天氣警告，當大家都驚拍外景頂不順，但唯一「冧廠」的是江嘉敏，她說：「家燕姐好犀利，我就不敵炎熱天氣弄至輕微中暑，瞓在地上要麥美恩、朱智賢幫我除去戲服，抬我去有冷氣地方休息，每個人都在服侍我，我真的是『金枝』，家燕姐更幫我撥涼，諗起都不好意思。」

適當時候未遇到對的人

江嘉敏單身後一直寄情工作，坦言與前度分手後曾擔憂無人追，但很快就有追求者出現。是否希望新一年，愛情能開花結果？她說：「想慢慢調整身心，緣分可遇不可求，不是我話要就有，不關情傷未癒事，只是適當時候未遇到對的人，我不心急。」

記者：林祖傑

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