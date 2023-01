Anson Lo推出個人服裝品牌 網民指Logo涉抄襲

【明報專訊】盧瀚霆(Anson Lo)昨日推出個人服裝品牌「ALLOVER」,首個系列「CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS 」共14件單品,接受網上限時預訂。不過服飾照片一公開,即有網民指Logo涉有抄襲之嫌,跟韓國時裝品牌「SATUR」的服飾圖案非常相似。