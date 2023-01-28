個半月前與長子遇車禍 陳慧琳面部未完全消腫照復工

「兔年行好運 極速超額完成」

Kelly日前參與珠寶品牌拍攝工作，照片中見她狀態甚佳。她透露交通意外至今的傷勢情况，「車禍後第一個photo shoot，塊面未完全消腫，仲有啲疤痕。我知道需要時間康復，但是時間不等人，這工作是撞車前已經接了，無辦法，唯有抱着樂觀的心態迎接工作」。她表示當時懷着戰戰兢兢的心情，一入門口就見到王丹妮在影相，整個團隊見到她即打招呼，那刻想他們似見不到她的疤痕，感覺過了第一關。接着同事拿出一盤盤珠寶，她極速不記得自己還有傷。她說︰「不知是不是兔年行好運的關係，竟然鏡頭出來好靚喎，遇上好的攝影師、好的燈光、好的場地，極速超額完成！最後祝大家兔年吉星拱照，最緊要出入平安！」

娛樂組