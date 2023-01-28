想拍荷李活電影 不介意做茄哩啡 吳君如撐楊紫瓊奪奧斯卡影后

君如稱並非順口開河，已一把年紀，有機會也想一嘗拍荷李活電影滋味。會否叫楊紫瓊推薦？她說：「我有問過對方，有茄哩啡角色就call我。（接受到做茄哩啡？）接受到，我在當地無名無姓，當然要重新開始。」她身為今屆奧斯卡評審之一，表示要撐楊紫瓊，已投對方一票，望楊紫瓊奪奧斯卡影后為亞洲爭光。

9月陪女兒赴外國升學

君如稱今年將會很忙，年中演出一部電影及監製兩部電影，9月陪女兒陳是知赴外國升學。她說：「女兒第一次離開我身邊那麼久，現在已不捨得，所以我會在當地陪她一段時間，因要工作，不能像其他朋友一樣全天候貼身陪伴，我只可以貼一陣子，然後由老公陳可辛接力。」君如計劃復活節扶老攜幼去泰國旅行，「熱帶地方帶兩件比堅尼泳衣便可以，不用太辛苦」。她日前大排筵席為母親慶祝生日，因防疫措施放寬，她邀請很多朋友出席，最開心是三代同堂。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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