【開箱】《隱閉中年》 湯漢斯父子檔重拍瑞典片《想死冇咁易》

鰥夫重拾生趣

《隱閉中年》講述已退休的Otto獨來獨往，性格孤僻又經常發牢騷，不時批評鄰居，偏偏新搬來的年輕夫婦及兩名女兒活力四射，其中正懷第三胎的Marisol更熱情滿瀉，與Otto結下不解之緣，不知不覺為他的生活帶來翻天覆地的改變。

《隱閉中年》屬舊片重拍，原版是2017年在港上映的瑞典電影《想死冇咁易》（A Man Called Ove），曾獲第89屆奧斯卡最佳外語片提名，最終敗給《伊朗式遷居》。其實《想》片也是改編自瑞典作家Fredrik Backman的同名小說，2012年出版，無論原著及電影都大受歡迎，身兼監製的湯漢斯很早就看中想要重拍。

要把故事移植美國，對原著自然稍有改動，問題是好抑或壞的修改？《隱閉中年》基本上跟足《想死冇咁易》大橋，譬如主角都是超級愛妻號，卻遭逢厄運；太太身故後，他也變得更怪癖；電影主題也不如宣傳文稿所形容的輕鬆搞笑，反而有點沉重。不論瑞典原版的Ove抑或美版的Otto，變成鰥夫後已生無可戀；只是每次準備就緒要自殺，不管上吊、吸一氧化碳，還是吞槍，總有阻滯，也因為新搬來的鄰居孕婦很熱情，逐漸融化了男主角，讓他重拾生趣。

兩片呈現主角的執著或曰麻煩之處截然不同；《隱閉中年》一開場湯漢斯扮演的Otto到超市購物，為了量度長度的方法不同而跟收銀員及經理爭論不休，輪候的顧客不耐煩，提出幫Otto付帳了事，卻遭拒絕。Otto執著的不是錢，而是要求消費者的公義。《想死冇咁易》中的Ove則為了70克朗一束花跟兩束花100克朗的差異而向收銀員控訴營商手法有問題，再延伸對社會的不滿。《隱》片的Marisol是墨西哥移民，《想》片同一角色Parvaneh則來自伊朗；原著中被家人趕出來的同性戀少年Mirsad，來到《隱》片換成跨性別者Malcolm。

么子表現麻麻

《想死冇咁易》對Ove過去着墨較深，譬如談及他幼年喪母，跟隨沉默寡言的父親長大，學會修理機械的，以及怎樣與太太一見鍾情等。其中一段講Ove妻子車禍後下半身癱瘓，學校以校內沒殘疾人士設施而拒聘她為教師，Ove不斷向相關政府部門投訴，最後憑一己之力建設無障礙通道；這一大段在《隱閉中年》好像省略了。《想》片透過小社區反映瑞典社會的價值觀，以同志少年講反歧視，伊朗新移民說種族共融；觀衆最初看Ove，或會認為他太執著、很麻煩，但漸漸會看到他剛中帶柔，擇善固執，一如對太太矢志不渝的愛情。《隱》基本上跟足原著，題旨正面，角色各有性格，起承轉合戲劇轉折有齊，然而就是差一點點，讓Marisol與Otto如父女般的友情有點單薄。

身兼監製的湯漢斯與麗達韋遜（Rita Wilson）夫婦，安排27歲么子楚文漢斯（Truman Hanks）飾演Otto年輕版，雖然楚文有點喜感，但其實跟父親長得不太像，演技也很普通。難怪網民近年愛戲謔荷李活星二代為nepo baby，意指靠裙帶關係得到演出機會；本身擔任攝影助理的楚文漢斯，似乎還是專注幕後工作比較合適。

上映日期：1月26日