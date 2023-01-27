Netflix英國嚴寒下拍競技真人騷惹爭議 《魷魚遊戲》參賽者狠批「似虐畜」

《魷魚遊戲》熱潮方興未艾，Netflix去年宣布開拍同名遊戲節目，在全球招募456名參賽者，模仿劇中情節拍攝一季10集競技真人騷，並定下可能是電視史上最豐富的456萬美元獎金，結果吸引來自美國、澳洲等地參賽者，齊集英國貝德福德的卡丁頓電視錄影廠，展開連場激戰。

據英國《太陽報》報道，真人騷內容忠於原著，首個回合參賽者先玩「紅綠燈」遊戲，結果逾百人遭淘汰，下場當然不用死亡，而是留在片廠設置的碌架牀上，見證他人繼續奪標；另外，拍攝現場亦擺放一些縛上粉紅絲帶的黑色棺材，跟足劇集設定。

《魷魚遊戲》真人騷已在英國片廠開鏡，由於當地氣溫跌至攝氏零下3度，令參賽者苦不堪言，「片廠就似戰場，每名參賽者都渴望發達，最後含淚離開」，其中一人接受英國《太陽報》訪問時稱，拍攝期間不時聽到有參賽者大叫「軍醫」，工作人員隨即把傷者帶離現場，至於其他人因進度受阻，被迫在嚴寒下呆站30分鐘，「我們每日8小時受盡折磨，就像動物一樣被圈養，感覺就似被虐畜」。他表示參賽前已預計要吃苦，「但沒想過遭受如此不人道對待」。

據另一參賽者爆料，在節目拍攝前，製作公司安排他們入住倫敦某酒店，並要求他們嚴格遵守一些規則，例如禁止吸煙飲酒，或跟其他參賽者接觸，其後有工作人員發現兩名參賽者「大被同眠」，結果遭到解約。

參賽者考慮入稟告Netflix

據英國《太陽報》報道，數十名參賽者考慮入稟控告Netflix，後者接受美媒Deadline查詢時，承認節目在寒冷天氣下拍攝，「參賽者應有心理準備面對類似情况」；並否認有人因此受傷，「我們非常關注參賽者和攝製隊的人身安全，嚴格遵循安全程序」。