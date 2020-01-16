《NINE UP》主持新春聚首 楊天宇盼新片大賣 李靖筠豪飲豪食過肥年

樂壇生力軍洪助昇和黎展峯2022年初登場，雙雙於去年新城勁爆頒獎禮奪獎，有個好開始。洪助昇希望在兔年有進步，目標成為「歌影視三棲」藝人。黎展峯準備錄新歌，有幸第一次參與拍劇，變成歌手加演員雙重身分。他不介意兩邊兼顧，認為後生仔不怕捱和辛苦。

恨齊人接廣告搵真銀

李靖筠已相約親朋戚友飯局耍樂，吃喝玩樂熱熱鬧鬧過節，並預計一定會過「肥」年，「新年當然讓自己放縱豪飲豪食，最多之後努力減肥。」郭思自認去年工作懶散，新一年決定積極投入工作；開心踏入兔年便收到好消息，將演繹一個瘋癲又奇怪的角色，相信會好好玩。劉若寶首要祝願自己和家人都身體健康，學打泰拳的她，渴望挑戰演動作戲。問新年是否最想求財運？3人異口齊聲說：「作為新人，現階段機會重要過金錢，爭取曝光機會，讓更多人認識，多工作自然財源滾滾。還希望《NINE UP》長做長有，我們9人一齊拍廣告。」

記者：林蘊兒

場地提供：Studio Meta