被指合謀加國移民公司呃港人錢 李婉華嘆遭網絡欺凌 發聲明申冤

李婉華稱近日有YouTuber及facebook群組影射她跟某移民公司合作，讓移民港人蒙受損失，前日她在社交平台發聲明，「我和該移民公司的合作形式，只限於在YouTube平台分享移民資訊，本人絕無參與其公司的內部運作，本人與該移民公司的YouTube合作，於上年2022年5月已完結。對於本人自創立YouTube平台後，多次在網上被無理，毫無理據，及惡意的攻擊，深表遺憾！對於一直支持我的朋友、網友，以及觀眾，深感抱歉！本人將保留一切法律及追究權利」。

昨日李婉華再發文，「近年溫哥華網絡欺凌嚴重，有FB群組及YouTuber，想形成一股勢力，不斷欺凌，詆毁，發放假消息及Fake News（假新聞），互相攻擊，這是我生活在此20多年罕見的。希望網民眼睛是雪亮的，不可助長此歪風繼續。」

從沒慫恿別人移居任何區

李婉華回應《明報》稱，最近有當地媒體報道有關港人移民艾伯塔省（Alberta）情况，報道中有人投訴被某移民中介公司「賣豬仔」欺詐金錢。她看過有關報道，由於文中受害者與移民公司皆隱名，所以不知道影射誰。不過有人藉此製造假新聞，將有關報道加上李婉華的照片，因她去年曾在節目中跟一間移民公司合作，提供移民資訊，令人錯覺她跟報道有關。有溫哥華的FB群組與YouTuber大做文章攻擊李婉華，指她呃移民加拿大的香港人千萬加幣。

李婉華說：「我的節目會跟不同單位合作，年前做有關移民專題，故跟中介公司合作，由專業人士提供資訊，我不是做中介公司，亦不是該公司代言人。節目中介紹過加拿大不同省份，我住BC（卑詩）省，對Alberta不了解，從沒有慫恿別人移居什麼地方。我們的合作於去年中已結束，合作愉快，我並非要跟該公司割席，但要講清楚，我沒有參與中介公司的內部運作。據我所知，該公司也發出聲明了。」

楊天命批中惹是非

李婉華表示今次因為一篇隱名的報道，被利用做假新聞令她受攻擊，雖然認識她的人皆表示信任，但有些人不懷好意將假新聞亂傳，「話我夾埋呃香港人，雖然大家對我信任，但一萬人聽到，只要有一個人相信，我就被冤枉，聲譽受損，我不能啞忍」。她苦笑說：「早前楊天命師傅已指我今年惹是非，被人篤背脊，但會有貴人相助，現在被言中了。溫哥華的YouTuber競爭大，會有人惡意攻擊，話我老、似巫婆又整容，我一笑置之，但今次影響聲譽一定要出聲。」

娛樂組