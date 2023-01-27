可宜從嘉賓生意經偷師 謝寧稱拜年旺餅店銷情

【明報專訊】謝寧昨日為可宜主持的HOY TV節目《有種老闆娘2》擔任嘉賓。可宜開心節目可開拍第二輯，會向大家分享女藝人轉型做老闆娘的故事。謝寧直認做生意辛酸一定有，無可能一帆風順，但她慶幸在生意路上尚算平坦，「記得10多年前開舖時，一個月就回本，是奇蹟，在我的生意生涯有個好開始」。謝寧承認疫下面對很多困難，但今年很幸運，大家再次出來拜年，舖頭的餅都賣清光，今年她們更承傳了一個有200年歷史的蛋卷品牌，「對方是乾隆皇的甜品御廚傳人，但他不做了，見我整曲奇都ok，於是把古方給了我，還教我怎樣做」。