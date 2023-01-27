《毒舌大狀》賀歲檔稱霸 甄子丹《喬峰傳》五甲不入 黃子華半年兩片票房過億

記者：柯美

香港票房有限公司昨日公布2023年農曆新年賀歲檔期，由年三十至年初三（1月21日至1月24日）4日中西電影票房總收入5085萬。受疫情影響，戲院為配合政府防疫政策，2021年及2022年農曆新年黃金檔期被勒令停業，故與2020年農曆新年受疫情初期影響下的同期收入4289萬比較，上升18.58%。但與未有疫情的2019年同期票房6147萬比較，則下跌了17.27%。

《毒舌》美加港產片之冠

「子華神」黃子華又創神「績」，主演的賀歲片《毒舌大狀》一枝獨秀，截至25日上映5天成為香港史上最快破3000萬電影，更是近5年港產賀歲片開畫及單日票房最佳成績，以及黃子華個人作品開畫冠軍，成績驕人。連同《飯戲攻心》，黃子華半年間總票房過億，刷新個人紀錄。《毒》片在美國及加拿大成績一樣亮眼，成為近5年賀歲港產片票房、入場觀影人數及上映影院數量之冠。

至於同是賀歲檔，張敬軒的《超神經械劫案下》和甄子丹的《天龍八部之喬峰傳》，累計票房分別排第二及第六位（截至25日），前者收1100萬（上映5日），後者收256萬（上映7日）。第三位是上映14日收近3000萬的日本動畫《The First Slam Dunk》，第四及第五位分別是累收1.3億《阿凡達：水之道》及近300萬的動畫《非常貓狗反轉武林》。張婉婷執導，獲《第29屆香港電影評論學會大獎》最佳電影的《給十九歲的我》未正式上映，優先場收670萬，排第七位。

感謝阿爾柏仙奴成就林涼水

對於《毒舌大狀》屢破紀錄，黃子華覺得很意外，「當年《棟篤特工》都要累積一段時間才有幾百萬票房，現在《毒舌大狀》平均一日有600餘萬，是個驚人紀錄。其實能夠破自己紀錄相當好彩，連續拍了兩部有質素的電影《飯戲攻心》和《毒舌大狀》，希望可以連續拍到第三部好戲，感恩短短半年內累積票房過億，感激觀眾支持及幕後創作人」。

已20年沒看午夜場的黃子華，在年三十晚與朋友入場看《毒》片，他說：「朋友睇到心口痛，因劇力逼人，觀眾又屏息靜氣欣賞，很少人去洗手間，感激大家的專心，希望大家要繼續支持午夜場，以及感謝阿爾柏仙奴成就林涼水，因為他不懂中文，角色才落到我手上。」黃子華預告《毒》片再有驚人票房數字，會隨時現身謝票。

謝君豪票房一億開金口

《毒舌大狀》導演吳煒倫（Jack）及演員王丹妮、廖子妤、謝君豪和栢天男等得知新片報捷很興奮，導演希望可以原班人馬拍攝嶄新題材電影，相信會好好玩。謝君豪希望票房愈多愈好，「如果要給一個數，就一億吧，到時我獻唱一曲給各位世叔伯聽」。栢天男表示若票房達9000萬，便直播數小時，到時大家可以盡情留言提出要求。

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