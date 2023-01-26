楊紫瓊爭金像影后「悲喜參半」 坦承等待多年 盼為亞裔演員破玻璃天花板

據《紐約時報》報道，奧斯卡公布提名時，楊紫瓊跟《奇異女俠玩救宇宙》導演關家永與丹尼爾施奈特（Daniel Kwan and Daniel Scheinert）、拍檔關繼威等舉行視像會議，直至得悉入圍影后，「我感到欣喜若狂，但又有點傷感」。據她解釋，在她獲得提名前，已有很多出色的亞洲女演員，「我希望能夠打破這塊該死的玻璃天花板，讓未來（奧斯卡）出現更多亞裔面孔」。

奧斯汀爭影帝盼與「貓王女」分享喜悅

提名名單公布後，楊紫瓊出席巴黎時裝周活動，偕多年伴侶Jean Todt入場欣賞時尚品牌Giorgio Armani花生騷，隨即成為《貓王》導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）、《Vogue》雜誌總編Anna Wintour等來賓的集郵目標。

跟楊紫瓊一樣，首獲提名影帝的《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）、《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）及《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）亦難掩興奮心情，哥連表示感恩，並把入圍的榮耀跟同片工作人員分享。班頓感謝導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）和台前幕後的努力付出，「改變了我的人生」。奧斯汀則表示，希望「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的獨生女麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）仍然在生，跟他分享這份喜悅。

憑《黑豹2：瓦干達萬歲》成為奧斯卡史上首名角逐演技獎的Marvel演員安芝娜貝茜（Angela Bassett），得悉入圍最佳女配角後表示「令到這個早上有點與別不同」；其競爭對手《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）亦說喜出望外，「（入圍）從來不在我的夢想名單內，並為這部獨立電影獲得眾多提名而感意外、謙卑和興奮」。今屆奧斯卡還刷新其他紀錄，例如《阿凡達：水之道》及《壯志凌雲：獨行俠》同時入圍最佳電影，令到該組別首次出現兩部續集同時爭獎的局面。回顧奧斯卡歷史，過去只有8部續集提名最佳電影，並由《教父2》及《魔戒三部曲：王者再臨》得獎。

奧斯卡頒獎禮的電視直播收視高低往往跟入圍最佳電影的票房多寡掛鈎，還記得2010年《阿凡達》連奪3獎，直播收視升至4162萬人次，成為近年高位；至於今屆10部候選作品，包括《阿凡達2》、《壯志凌雲2》、《貓王》及《奇異女俠玩救宇宙》等的美國票房總和達到15.7億美元（約122.5億港元），單是前兩者已分別收近6億和7.1億美元（約46.8及55.3億港元），有望為近年疲弱收視帶來刺激作用。

提名結果塵埃落定，有人快樂亦有人愁，說的是美國樂壇天后Taylor Swift為《荒野謎屍》獻聲，未能入圍最佳電影主題曲；佐敦比爾（Jordan Peele）執導《虛無》全無提名；賽前被視為影后熱門的《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis），最終榜上無名等。除此之外，韓國傳媒對於朴贊郁執導、湯唯主演《分手的決心》爆冷失落最佳國際電影提名，亦表示遺憾，並引述外媒如美聯社、綜藝網站Variety等報道，「《分》片遭奧斯卡拒諸門外，實在令人驚訝」，以示對提名名單的失望。