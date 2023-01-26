姚焯菲低調出發 留學專心讀書不拍拖 《愛回家》鐵粉炎明熹客串嗌夢幻

早前被爆會客串《愛‧回家之開心速遞》的炎明熹（Gigi），今晚年初五登場，令粉絲非常興奮。自爆是《愛‧回家》系列鐵粉的Gigi，對於首度「登陸」喜愛的處境劇感興奮。Gigi在劇中演回自己，引發連串事件。Gigi表示由小學開始已是《愛‧回家》捧場客，時間許可，她會準時晚上8時觀看，「內容會令我看完後很開心，每集又帶出一些信息，我覺得很生活化。這個處境劇我由細看到大，小學時是《八時入席》，之後再到不同系列」。

讚道具逼真感有趣

Gigi透露能客串《愛‧回家》榮幸又夢幻，感覺不可思議。她最尊敬劇中角色「熊樹根」劉丹，爭取機會與對方合照，「知他演了《愛‧回家》很長時間，很開心加入這個大家庭，見他們好像屋企人般相處，直接叫阿爸、家姐或者阿妹，他們亦很照顧我」。

Gigi讚劇中道具相當像真，「一直以為新威龍廣場係一個真嘅廣場，然後key個名落去，後來知道係一個廠景，特登搭出嚟，我覺得好神奇，同埋入面啲產品同店名都好得意」。Gigi希望日後能多拍劇，很喜歡和幕後工作人員相處，拍劇時經常對着大家，感覺像一家人，很有愛，「我一直很想拍劇，覺得很有趣，希望儲多點經驗同能力後再拍劇」。Gigi笑言沒有特別想演的角色，什麼角色都想試。

Chantel盼提升自理能力

Chantel早前透露農曆新年後赴新西蘭留學，前晚她低調起程，好友到機場送機。姚爸爸直認很不捨愛女離開身邊，安排對方到外國讀書，希望女兒見世面。Chantel稱到新西蘭會入住宿舍，自知自理能力不太好，這是父母讓她到外地升學原因之一，想她學懂照顧自己。

Chantel希望透過拍Vlog向粉絲分享當地生活，不過自嘲技術有限，「拍得不好希望大家不要介意，歡迎給予意見」。 至於父親可有叮囑她暫時不要拍拖，專注學業？Chantel說：「爸爸沒有提，但我都會知道，也想專心讀書及做音樂，讓大家可以繼續聽到我的歌聲。」

抵新西蘭即報平安

Chantel上機前特意安撫粉絲，多謝粉絲尊重她的決定，知道有粉絲因她出國讀書感不開心，承諾之後回來會變得更強壯，「會改掉所有甩漏，希望以一個更好的姚焯菲跟大家見面」。到達新西蘭後，Chantel第一時間報平安，在社交網上載從機艙窗戶拍的風景相；又轉發一眾《聲夢傳奇》成員為她餞行的照片。Chantel早前出席活動強調今次只是暫別，非退出娛樂圈，有回港工作的時間表，今年有新歌推出。

劉秀盈離港 留言泄行蹤

同樣離港的還有富商劉鑾雄與舊愛呂麗君所生的20歲女兒劉秀盈，她於小紅書上載在機艙內的自拍照，並留言：「再見香港HK！」雖然劉秀盈沒有透露目的地，但在她回覆朋友的留言中，意外泄露行蹤，顯示她人在英國。

娛樂組

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