期待再演反派 熊黛林愈奸愈有滿足感

談到兔年大計，一早宣布封肚的Lynn沒有期望再做兔媽媽，「當年我生孖女已算高齡，如果再生，最擔心生完好難收身，而且調理身體都花了幾年時間。現在孖女在家日日都好嘈，老公知我照顧她們辛苦，所以沒有要求再生小朋友」。

Lynn在去年播出的無綫劇《家族榮耀》飾演性格直率、善妒、罵人歇斯底里的馬家大少奶，讓觀眾留下印象。雖然過足戲癮，但Lynn認為未夠奸，希望今年在香港拍劇和電影，最想挑戰演終極反派，笑言演得愈奸愈有滿足感，為角色不介意觀眾對她又愛又恨。

場地提供：China Tang Landmark

化妝：Ivan Lee

髮型：Derrick Ng@W workshop

服裝：Ralph Lauren

鮮花擺設：八拾花火

記者：林蘊兒